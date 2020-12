JOVANA JOKSIMOVIĆ OTKRILA ŠTA JOJ ŽELJKO NIKAKO NIJE DOZVOLIO! Progovorila o novom poslu, pa priznala da mora da SLUŠA MUŽA!

Jovana Joksimović u ponedeljak, 7. decembra sa Manjom Grčić počinje da vodi jutarnji program UranaK1 na K1 televiziji, i otkrila je da nije mislila da će na ovu televiziju doći baš sada.

- Ja sam stvarno mislila da postoji pravo vreme kada ću doći na K1 televiziju, kasnije, i da taj trenutak nije sada. Ali, pokazalo se da nikada zapravo ništa ne možeš d planiraš. Došlo je vreme za seču sekirom i eto me! – rekla je Joksimovićeva u emisiji „Kec na jedanaest“.

– Svi me pitaju zašto sam toliko dugo ćutala i nisam komentarisala sve to što se pisalo, ali ja zaista mislim da gledaocima koji me vole i koji vole jutarnji program to sve uopšte nije važno.

Kako je istakla, novi jutarnji program baš kao i sve emisije na K1 televiziji imaće lepu i čistu sliku i dobro svetlo, jer je kako kaže estetika na televiziji – veoma važna.

- Upravo nas ta estetika i vrhunska produkcija razliku od drugih televizija i verujem da ćemo u ponedeljak svi zajedno biti ponosni na Uranak.

Na pitanje Aleksandre i Boška ko je emisiji dao ime i otkud baš Uranak, Jovana je rekla:

- Kum je bio Željko. Radni naziv emisije bio je Jutarnji ili Jutarnji sa Jovanom i danima su me najpre on, a onda i Manja jurili da im kažem ime. Ja nisam baš vična smišljanju imena, ali onda smo jedan dan na Željkovu inicijativu seli i rešili da izbacujemo napamet imena pa da vidimo šta nam se dopada. On je izgovorio Uranak i ja sam rekla da mi se to nikako ne sviđa, ali kada sam triput izgovorila taj naziv – dopao mi se. Ura, na K1 sam! Svako može da čita kako mu se dopada. Moju mamu na primer Uranak podseća na komunizam, ali ovo nije prvomajski uranak već jutarnji program – rekla je Jovana.

Otkrila je i da je njena želja bila da program počinje u osam ujutro.

- Tako sam htela, ali muž mi nije dao. Ceo život imam šefa! – uz glasan smeh rekla je Jovana Aleksandri i Bošku.

– Nisam rano ustajala tokom ove pauze, i decu sam naučila da spavaju malo duže, pa ukoliko se neko od njih ne probudi ranije, budili smo se svi oko 9 ujutro. Jutros na primer, pošto imamo probe u real time-u, teško sam ustala i kada sam stigla na televiziju zapitala sam se hoćemo li uspeti nešto da napravimo. Dok nisam radila jutarnji program imala sam i ideju da idem na treninge u sedam ujutro, ali to nijednom nisam uradila i divim se ljudima koji to mogu.

Kada je o konceptu Uranka reč, Jovana je rekla da Manja i ona neće biti zajedno u studiju.

- Imaćemo svoje dane, Manja će voditi program jedanput ili dvaput nedeljno jer je ona i direktor televizije i ima mnogo obaveza. Na primer, sledeće nedelje ja ću biti od ponedeljka do četvrtka, a Manja će program voditi u petak. Ona je pun pogodak, jer je karakterna na ekranu, ima stav. Ona poznaje televiziju i zna o čemu govori. Kredibilna je – istakla je Jovana Joksimović.

- U vreme kada sam ja počinjala da radim na televiziji, urednici su nas podsticali da otkrijemo ruke, noge, ramena. Govorili su: Pametne ste, znamo, nemojte da krijete mladost i lepotu. A danas su svi zakopčani do grla kao da to nužno znači da su čudo pametni. Ja sam mislila da ću mini suknju nositi do tridesete ali onda mi se to učinilo prerano. Ja obožavam da nosim mini suknje i nosiću ih i dalje, za mene to nije ništa vulgarno – rekla je Jovana Joksimović.

