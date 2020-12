BAKA PRASE REKLAMIRA LAŽNU KRIPTOPIRAMIDALNU ŠEMU: Nikako ne ulažite novac u ovakve Internet programe!

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, postao je, namerno ili slučajno, deo navodne internacionalne prevarantske kriptopiramidalne šeme, pišu korisnici sajta Redit. Oni su objavili kako jutjuber promoviše ovakav način investiranja novca, a navodno je upravo zbog toga nedavno putovao u Dubai.

foto: Nemanja Nikolić

Aktivni članovi grupe Redit Srbija na pomenutom sajtu objavili su ove šokantne informacije, a uz to su priložili i Ilićeve nedavne objave na Instagramu u kojima tvrdi da je lako i jednostavno došao do velike količine novca.

foto: Instagram Printscreen

U jednom od svojih storija na ovoj društvenoj mreži, na kojoj ga prati više od milion ljudi, Bogdan je objavio kako je pre nekoliko meseci stavio pare na "Kjubitek" (Qubit tech), platformu koja koristi napredna softverska rešenja u oblasti kriptovaluta.

foto: Instagram Printscreen

On je dalje naveo da mu je "robot samo pravio nove pare za njega, dok on nije radio ništa", te da je zaradio oko pet hiljada dolara za samo dva meseca. Nešto kasnije tu Ilićevu objavu podelio je i "Kjubitek" na zvaničnom Instagram profilu.

Pratioci u zabludi

Prase je reklamirao takozvane robote, koji automatski prate tržište, otvaraju i zatvaraju transakcije i omogućavaju automatsku primenu "take profit" mera.

Roboti su navodno obučeni na osnovu podataka prikupljenih sa tržišta u poslednjih nekoliko godina, ali se ne objašnjava sa kojih tržišta, niti koji tipovi podataka su u pitanju, kao ni odakle ti podaci potiču, ko je izvor.

Ipak, mora da se naglasi da Bogdan putem Instagrama nikoga nije direktno pozvao da uloži novac i da postane ulagač, već se samo hvalio kako je on zahvaljujući njima zaradio. Ali kako je priroda njegovih objava takva, pratioci mogu da pomisle da bi i oni trebalo da ulože pare u tako nešto. Postoji mogućnost da Baka Prase nije svesno ovo uradio i da je i sam žrtva prevare.

foto: Instagram Printscreen

To je i razumljivo jer "Kjubitek" znatna sredstva ulaže u marketing, posebno na društvenim mrežama, a promovišu ih najviše jutjuberi i influenseri kojima kompanija plaća da se okupljaju u luksuznim hotelima širom sveta.

foto: Instagram Printscreen

Tako je i Baka nedavno putovao u Dubai, što se vidi i na njegovom profilu i na Instagram profilima drugih učesnika.

foto: Instagram Printscreen

I sam jutjuber je tokom boravka u UAE objavio snimak na kome se vidi promo materijal ove firme.

Obećavaju visoku zaradu

Prema objavi korisnika Redita, kompanija "Kjubitek" je ruska prevara koja šablonski izgleda kao Ponzijeva šema, a koja uzima novac ulagača, najmanju uplatu od sto dolara i ostavlja ih bez dodataka, koji ide do obećanih 250 odsto. Inače, na oficijelnom sajtu ove kompanije piše da im je glavni cilj "da korisnici zarade koristeći kvantne tehnologije", kao i da do 2025. godine imaju deset miliona članova i da dostignu vrednost od deset milijardi dolara. Tu se takođe navodi i da se ulagači koji ulažu do 100.000 dolara dele u rangove, a svaki rang se dostiže posebnim kriterijumima kvalifikacije i od ranga zavisi i visina novca koji će ulagač dobiti. Ulagači koji regrutuju nove ulagače pomeraju se sa nivoa jedan na dva i tako se piramidalna šema razvija dok svaki novi nivo donosi veću zaradu i više mogućnosti za razradu posla. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Ilićem, ali on nije odgovarao na naše pozive.

Niko se ne oglašava Čelni ljudi pod istragom policije Kompanija "Kjubitek" nije se oglašavala o ovim optužbama, a na internetu se na različitim lokacijama mogu pronaći komentari korisnika koji su imali loša iskustva sa ovom kompanijom. Da stvar bude još sumnjivija, neki od osnivača i menadžeri kompanije su pod istragom zbog ranijih mogućih prevara. Kompanija nema fizičku adresu, iako se kao lokacije centrale navode Estonija i Tajland. Polisa osiguranja firme na sto miliona dolara, koja je iz Češke, takođe je lažna, navode korisnici. Takođe, algoritam, odnosno patent kojim se "Kjubitek" služi da bi omogućio zaradu ulagačima u kriptoekosistemu, lažiran je i nepostojeći.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Shutterstock, Ana Paunković

Kurir