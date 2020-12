PROŠLA SAM KROZ 2 RATA I NEMAŠTINU! ISPUNJAVAM FANTAZIJE, ALI NEKE NISU LJUDSKE: Elektra priznala šta sve radi za mušterije! ŠOK

Pevačica koja je pre 13 godina promenila pol, Elektra Elit, priznala je nedavno da se bavi prostitucijom u Švajcarskoj gde i živi.

Elektra je otvoreno govorila o prostituciji, kako je počela da se bavi najstarijim zanatom, a iznela je i škakljive detalje.

foto: Printscreen/Instagram

"Ja sam snalažljiva. Ja sam dete koje je prošlo dva rata i od nemaštine i svega... Tako da, kad sam počela ja sam znala sve šta i kako i u kom pravcu sve to ide. Kako sam počela prvi dan tako radim i sad. Imam svoju stalnu klijentelu, svaki dan dolazi nova klijentela, što ne znači da sam ja sad snimila pesmu da bih imala više klijenata, jer imam više nego dovoljno mojih klijenata u Švajcarskoj. Ponuda u Beogradu imam međutim ovde ne želim da radim, to je moja baza, moja zemlja i to je ovde tabu tema", rekla je Elektra.

"Postoji neki respekt kad on dođe, on zna zašto i zbog čega je došao, znači on hoće "trandžu". On hoće nešto da doživi, proživi, tu njegovu fantaziju, nešto što je video na filmu. Nikad nisam imala problema sa klijentima, a ako osetim da ću imati problema, ne prihvatam tog klijenta. Može mi se. Trenutno sam u mogućnosti da biram s kim ću da budem. Sek*ualne fantazije nemaju granica, to ide od- do, tako isto i finansijski ide od - do.

Elektra je potom otkrila da li je postojala neka fantazija odnosno zahtev klijenta na koji nije pristala.

foto: Printscreen/Instagram

"Da, postojale su neke fantazije za koje sam rekla neću. To nisu ljudske stvari, to ne radim", rekla je Elektra ne želeći da otkrije koji su to zahtevi bili.

Ona je potom rekla da je njena najveća zarada od najstarijeg zanata iznosila sumu približnoj iznosu dva skupocena sata. Kako se često imena naših pevačica povezuju sa prostitucijom, Elektra je otkrila i da li misli da se one u Švajcarskoj time bave, kada odu da nastupaju.

"Naše pevačice stvarno tamo nastupaju, pevaju e, sad, posle nastupa šta se dešava ne znam. Ako to rade, to je njihov problem", istakla je.

