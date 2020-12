ŠTA LAŽLJIVI MORŽ HOĆE OD MENE?! FINA SAM PREMA VATRENIM FANOVIMA: Taki opleo po Ani Korać, a ona mu BRUTALNO UZVRATILA! (FOTO)

Ana Korać čula je šta je otac Maje Marinković pričao o njoj, pa je rešila da mu odogovori.

Naime, Taki Marinković je rekao da je Ana radila kod njega u striptiz baru, pa mu je ona brutalno odgovorila preko društvenih mreža.

"Stvarno ne znam šta ovaj lažljivi morž hoće više od mene. Nije ti dosta što ti lažeš, nego si tako vaspitao ćerku, ali sam shvatila da si i ti moj vatreni fan što dokazuje ova slika gde si me molio da se slikamo. Ja bih vam poručila da idete zajedno na lečenje od Ane Korać. To mora da je neka porodična prenosiva bolest. Ko će ga znati. A to što ste zajedno pričali moraćete i da dokažete uskoro na sudu, taman eto vam prilike da me opet zamolite za jednu sliku. Naravno, ja sam uvek fina prema tako vatrenim fanovima", napisala je Ana Korać na Instagramu.

