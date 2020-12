LJUDI, MI SE VOLIMO, TO JE BIO NAŠ DOGOVOR! Muž Tanje Savić nakon pomirenja tvrdi da je sve bila PREVARA: Izneo ŠOK detalje

Tanja Savić poslednjih osam meseci javno je tvrdila da je njen suprug Dušan Jovančević odveo njihove sinove u Australiju bez njenog znanja, a sada se pomirila sa njim.

foto: ATA Images

Sada se oglasio i Dušan, te je naveo da se njih dvoje zapravo nikada nisu ni svađali, već da je sve bio marketinški trik

- Tanja i ja se jesmo pomirili. Govori mi da me voli i da misli na našu ljubav beskrajno. Takođe, i ja se isto tako osećam - rekao je on, a onda izjavio nešto što se kosi sa svime što je do tada rekao. Prema njegovim tvrdnjama, zapravo, čitava njihova priča o otmici i nasilju je farsa za javnost - rekao je on i dodao:

- Ljudi, mi se volimo! Ovo sve što smo napravili, bio je naš dogovor kako bismo malo podigli prašinu - izjavio je on, bez griže savesti. Jovančević nam je potom prosledio SMS poruke koje je razmenjivao sa Tanjom, a za koje tvrdi da su nastale pre nekoliko dana. U njima mu ona zaista govori da ga voli i da joj nedostaje, kao i to da mašta o danu kada će se probuditi pored njega i dece.

Na pitanje zbog čega onda govori suprotno u javnosti, kratko je rekao:

- Tanja sebi pravi marketing, jer treba da izbaci novu pesmu.

foto: Damir Dervišagić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Alo

Kurir