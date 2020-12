BILA JE ODLIČNA SNAJKA, NORMALNA OSOBA! Brat Nikole Đorđevića o Sanji Vučić i njihovoj VEZI, a evo šta se desilo nakon RASKIDA!

Bivši dečko pevačice Sanje Vučić iz grupe "Hurricane", Nikola Đorđević nedavno je ušao u rijaliti, gde je za kratko vreme privukao simpatije cimeri.

Njegov brat Slavko Laketić je sada progovorio o bivšoj snajki, kao i o Nikolinim učešćem u "Zadruzi".

foto: Printscreen/Instagram

- Super se snalazi, mislim da je privukao pažnju svojim ulaskom. Baš je pun pogodak njegov ulazak napravio. Mislim da će umeti da pliva u tom moru. Primetio sam da ga dosta devojaka spopada. Uvek je mamio pažnju nežnijeg pola i pre rijalitija. Kad je bio sa Sanjom u vezi, bio je veran samo njoj. Pre nje je bio mamac za žene, kao što je on i tamo rekao, koja mu se svidi to je to – govori Slavko i usput se osvrće na Nikolinu vezu sa Sanjom Vučić.

- Sanja je bila odlična snajka. Nemam ništa loše da kažem, pozitivna je i komunikativna devojka. Sasvim jedna normalna osoba, nikada ne biste rekli da je pevačica iz najpopularnije grupe. Ne znam detalje raskida, njihov odnos je bio odličan. Ne pričamo nas dvojica previše o tim intimnim stvarima, a ja svaku njegovu odluku zaista poštujem. Kada su raskinuli, ostali su dobri prijatelji. Nikad se nisam mešao u njihovu vezu, ali mi je žao što su raskinuli – kaže Nikolin brat.

Kako se pisalo, razlog za raskid između Sanje i Nikole je u njihovom sve većem neslaganju. Nikolin brat ipak razloge ne želi da komentariše ali je siguran da će u rijalitiju biti sa onom koja mu se dopadne.

- Još je rano da se komentariše koja će mu devojka biti najviše odgovarati. Koja god ostvari unutrašnji kontakt sa njim, ona će biti ta. Tara Simov mu se polako primakla i vidim da su završili u krevetu. Čekamo da vidimo šta će biti, možda ga neka devojka baš čeka iz prikrajka. Nikad se tu ne zna – zaključuje Laketić za „Super TV“.

foto: Pritscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir