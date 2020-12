TANJU SAVIĆ PLJUJU NA MREŽAMA, PA SVIMA ZAPUŠILA USTA: Odlučila sam šta ću sa svojim životom! Volim onog koji me POŠTUJE! (VIDEO)

Tanja Savić progovorila je u lajvu na Instagramu o svom odnosu sa Dušanom Jovančevićem, sa kojim se navodno pomirila.

Pevačica je istakla da nije istina da se pomirila sa mužem, kao i da se drži svojih reči.

"Tu sam da pomognem kome treba, ove stvari su jako neprijatne. Ne opraštam ljudima. Koncentracija mi je jako loša danas. Da pređem na stvar, da li verujete onome što ja kažem? Videla sam mnogo ružnih komentara da sam ispala glupača... U životu ne bih to uradila i dokazala bih da nemam razum, imam debele živce, nisam ih izgubila. Niko ne može da mi stavlja reči koje nisam izgovorila. Puno grešite. Odlučila sam šta ću sa svojim životom, volim onog ko me poštuje, onaj ko me ne zaslužuje, nemam ja šta sa njim da pričam", rekla je Tanja, pa dodala:

"Taj neko je dokazao da mu ništa ne značim u životu. Što bih ostajala u toj vezi? Nisam luda, imam decu sa tim čovekom, ali ja moram da ga poštujem zbog dece, kakav god da je. Moja je odluka da li ću da trpim ili ne. Ja sam rekla da neću."

