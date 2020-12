MUŠKARCI SU ME LAGALI 1.000.000 PUTA! NADICA ADEMOV SAD ZNA KAKVOG TRAŽI: Dve osobine BUDUĆI DEČKO mora da IMA!

Nadicu Ademov epidemija virusa ne sprečava da vredno radi na svojoj karijeri.

Pevačica je i kako vidi svog savršenog muškarca, koga još nije našla.

foto: Printscreen/Instagram

"Milion puta su me lagali muškarci, kada bih pričala o tome trebalo bi mi tri dana. Sada sam sama i super mi je, niko više nije ljubomoran, uživam. Ako budem tražila novog dečka, bitno mi je da bude samo iskren i normalan, a to je danas jako teško naći. Pitaju me da li mora da bude situiran, ma to ne tražim, nije mi bitno. Ponavljam, normalan, iskren i da me ne laže", rekla je Nadica u "DeToxic" emisiji.

