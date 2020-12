ESTRADA SE OPRAŠTA OD DŽEJA: Jana saznala u emisiji, pa briznula u PLAČ, a Lukas od suza ne može reč da izgovori!

Džeju Ramadanovskom preminuo je u snu 56. godini tako što mu je stalo srce.

Kolege sa estrade oprostile su se od legendarnog pevača, koji je iza sebe ostavio najveće hitove.

Jana Todorović saznala je za Džejevu smrt tokom emisije "Premijera", pa je odmah počela da plače. Jana je otpevala njegovu pesmu "Nedelja" u suzama, pa je naglasila kako je Džej uvek bio divan prema mlađim pevačima i bio spreman da pomogne.

"Izgubio sam mog brata...Ne mogu više da pričam", bilo je sve što je Aca Lukas izgovorio.

"Šta je ovo, svi umiru… Znam da je imao problem sa srcem", jedva je izgovorila od šoka Mina Kostić.

"Naš prijatelj ga je doveo i rekao da mali zna da peva. Nažalost i Zoki je pokojni. Džej nam je pevao, igrao, bili smo fascinirani, taj glas, ta energija, jedna duša, ali znate kako - ovaj posao je surov i ne podnose ga svi isto, opn kao da je ceo život terao inat životu. Piće, droga... Nije on jedini. Futa se jako čuo sa njim, a ja nisam, zbog korone i svoje bolesti. Nisam imala pojma, to sam čula pre 15 minuta i bila sam u šoku. Ja sam strepela, taj njegov inat, nije trebalo to da radi... Ja sedim kući, idem na terapije, idem po lekarima", rekla je Marina Tucaković u "Premijeri".

"Nedelja, a više vas ja zagrliti neću... Upravo sam saznala da je zauvek prestalo da kuca veliko srce našeg Džeja. Baš u nedelju. Daleko negde sad, na put bez povratka, naš sin se spremio i otišao. Nek ti je blistav i svetao taj put, dragi kolega. I neka ti je laka zemlja i večnost. Iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli. Ana i Milutin", napisala je Ana Bekuta na Instagramu.

"Počivaj u miru, brate moj", napisao je Đani na mrežama.

