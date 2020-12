JA SAM STREPELA, TAJ NJEGOV INAT: Pesme Marine Tucaković su ga PROSLAVILE, a sad je neutešna zbog njegove smrti

Marina Tucaković, koja je svojim tekstovima pomogla Džeju Ramadanovskom na početku karijere, neutešna je zbog smrti prijatelja.

"Naš prijatelj ga je doveo i rekao da mali zna da peva. Nažalost i Zoki je pokojni. Džej nam je pevao, igrao, bili smo fascinirani, taj glas, ta energija, jedna duša, ali znate kako - ovaj posao je surov i ne podnose ga svi isto, on kao da je ceo život terao inat životu. Piće, droga... Nije on jedini. Futa se jako čuo sa njim, a ja nisam, zbog korone i svoje bolesti. Nisam imala pojma, to sam čula pre 15 minuta i bila sam u šoku. Ja sam strepela, taj njegov inat, nije trebalo to da radi... Ja sedim kući, idem na terapije, idem po lekarima", rekla je Marina Tucaković u "Premijeri".

