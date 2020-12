PRE 10 DANA JE BIO TAKO VESEO I PEVUŠIO JE: Pevačica VAN SEBE, otkrila šta se desilo u trenutku kada je čula za Džejevu smrt

Vest da je danas preminuo proslavljeni pevač Džej Ramadanovski, nakon što mu je stalo srce, potresla je celokupnu domaću javnost, a posebno njegove najbliže, kao i njegove kolege sa estrade, koje su ga poznavale decenijama.

Zlata Petrović bila je jako bliska prijateljica Džeja, a zbog njegovog odlaska ne može da dođe k sebi, te je okrila da se čula sa njim pre deset dana.

- Srce moje, duša moja, kako ću ja bez njega? Ne mogu da verujem šta se dešava, toliko njih je otišlo u poslednje vreme. Ja imam utisak da ja sve ovo sanjam i da ću se probuditi iz ovog ružnog sna i shvatiti da je moj Džeki živ. Ne mogu da podnesem da ga nema, jednostavno ne mogu da poverujem. Mi smo se čuli pre samo deset dana, on je bio tako veseo, pevušio je i tepao mi, duša moja. Ni na kraj pameti mi nije bilo ovo - kaže Zlata i dodaje:

foto: Printscreen

- U trenutku kad smo čuli vest na televiziji, nama je stao veliki zidni sat u sobi, ja sam se prenerazila. To je neki znak. Koliko sam samo volela njega, njegove pesme, tu njegovu pozitivnu energiju. Ne znam šta da kažem, on je bio čovek kog su svi voleli, jedna dobrica i duša od čoveka. Ceo svoj život ga poznajem i ne znam kako ću se navići na to da mog Džekija više nema - poručila je Zlata za Pink.rs gušeći se u suzama.

foto: Damir Dervišagić

BONUS VIDEO:

