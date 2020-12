KO GOD ČUJE MOJU MARIJU, KAŽE EVO GA ŽENSKI DŽEJ: Poslednji duet otpevao je sa NJOM, a kad ih čujete zajedno, zaplakaćete (VIDEO)

Džej Ramadanovski preminuo je u 56. godini u stanu na Dorćolu, a samo pre samo nedelju dana Marija Ramadanovski, mlađa ćerka pokojnog pevača, postavila je snimak kako peva sa ocem.

"Evo jedan delić pesme "Slavija" koju sam otpevala sa tatom.Neopisiv je osećaj kada znam da je ponosan na mene", napisala je ona uz snimak.

"Marija od malena voli da peva, ali se, ipak, opredelila da bude deo druge vrste umetnosti, pa je završila školu za scenskog maskera, šminkera i umetničnog vlasuljara (majstor za pravljenje perika, prim. aut). Umeo sam da se našalim pa joj kažem: "Napravi, sine, jednu periku za svog tatu pošto je ćelav". I tata bi da ima kosu. Ona je inače i radila jedno vreme kao vlasuljar u pozorištu", rekao je Džej dok je o starijoj ćerki Ani izjavio:

"Starija ćerka Ana je završila novinarstvo. Kada je upoznala Adila, on nije bio poznat kao što je to danas. On tad nije čak ni bio deo javne scene. Dugo su se zabavljali i onda stvorili porodicu. Nijedna ne pati za bogatstvom i imidžom. Pružao sam im sve što je potrebno kad sam i koliko mogao".

Podsetimo, Džeju je pozlilo u njegovom stanu na Dorćolu, gde je bio u strogoj izolaciji zbog korona virusa, te je ekipa Hitne pomoći ubrzo stigla na lice mesta i započela reanimaciju, međutim, uprkos svim naporima lekara, on je preminuo.

Inače, Džej je pre tri godine operisao srčane zaliske u Beču i tada su mu doktori rekli da mora strogo da vodi računa o ishrani i zdravom životu.

