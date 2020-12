MNOGI SU SE OPROSTILI OD DŽEJA ALI VLADIN POST DIRNUO JE SVE: Za domaću muziku on je bio Maradona! Sve je radio ŠMEKERSKI, NA FORU

Pevač Džej Ramadanovski preminuo je u 56. godini usled posledica srčanog udara u stanu na Dorćolu.

Ljubitelji njegove muzike, kolege, prijatelji i rodbina opraštaju se od njega na društvenim mrežama, a jedan od najpotresnijh je post Vlade Ćuka koji je moge dirnuo.

Post prenosimo u celosti:

"Još sam bio osnovna škola. U Borči imate dosta Roma. Išli smo u školu sa njima, sa nekima družili. Jako zabavni i veseli ljudi. Bio je jedan Laza, ćale je radio sa njegovim matorim u propalom Janku Lisjaku. Većina pesama koje je Laza pevao bile su Džejeve. Zašto njegove? Jer su njegove bile za sve. Kada si radostan, kada si tužan, kada ti je svejedno.

Sinan je bio za duboka osećanja, posebno ona teža stanja. Džej je bio za SVE. Oni koji me dobro znaju, znaju da volim hip hop kulturu i muziku koja odatle dolazi, ne samo rep muzika. Džej se tu ušunjao lagano. Skoro svaka naručena pesma u kafani bila je njegova, jer nisam bio posebno vezan ni za Tomu, ni Sinana, ni Šabana. Džej je bio don. On je bio thug life. On je bio OG. On je bio ulica.

Orman je bio iznutra pun postera. Biggie, Tupac, Fugees, Snoop, Dre, Cypress Hill, Ice Cube i par ostalih. Među njima je stajao i Džej, kao predstavnik srpskog dela folk repa. I nije bilo argumenta koji bi ga mrdnuo odatle. Na sve to mi je ujak pričao (koji je realno po načinu života trebao da “ode” pre Džekija) da su zajedno farbali kombajne u zemunskom Zmaju.

I tako dođe red na Džeja. Palo na nedelju, kako i treba da bude kad njemu vreme dođe. Za domaću muziku on je bio Maradona. Sve je radio šmekerski, lagano, na foru. Tako je živeo. Pa je dao taj intervju pred smrt gde je isto bacao fore na svoj račun. Tako je i otišao. Ali su ostale pesme. Od kojih se ne zna koja je bolja, to je već subjektivno.

