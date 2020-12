POMOGAO SAM MU NA POČETKU KARIJERE, A ON TO NIKADA NIJE ZABORAVIO: Halid Bešlić slomljen zbog Džeja, ovako se oprostio od njega

Pevač Halid Bešlić oglasio se povodom smrti kolege i prijatelja Džeja Ramadanovskog koji nas je danas, 6. decembra napustio u 57. godini.

On je istakao koliko mu je žao zbog Džejove smrti, te se prisetio njegovog početka.

- Puno sam voleo Džeja, a i on mene. Pamtiću ga kao vrlo iskrenog čoveka, vrlo specifičnog i kvalitetnog pevača. Sudbine su nam se spojile... Bio sam u prilici da mu pomognem na počektu karijere, on to nikad nije zaboravio. Džej je bio omiljen lik. Živeo je 300 sat... Veoma je žao - kazao je Bešlić.

Podsetimo, Džej je preminuo usled srčanog udara u svom domu na Dorćolu, a iza sebe je ostavio dve ćerke - Mariju i Anu, kao i mnogobrojne hitove.

foto: Damir Dervišagić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Avaz

Kurir