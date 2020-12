KAD SAM GA VIDEO BIO JE BEZ GLASA: Tozovac o POSLEDNJEM susretu sa Džejom, pa progovorio o njihovom prijateljstvu

Folk legenda Džej Ramadanovski napustio nas je danas, 6. decembra. On je preminuo u 57. godini od srčanog udara u svom stanu na Dorćolu.

Danas je cela Srbija, ali i region ostao u šoku zbog njegove smrti, a veliki broj poznatih ličnosti oglasili su se tim povodom.

Pevač Predrag Živković Tozovac prisetio se poslednjeg susreta sa kolegom.

- Žao mi je da na ovaj način pričam o Džeju, jer ga nema više. Prvi put smo se upoznali na novogodišnjem programu. Ja sam i ranije slušao kako on peva, pratio sam njegovu karijeru, njegov pevački život. Sećam se njegovih početaka. Pevao je lepe romske pesme, on je to savršeno pevao. Kasnije je prešao na balade, gde je bio car i do sad nije prevaziđen. Uvek je bio gledljiv i rado slušan. Često je gostovao svuda. Sećam se predivnih Novih godina, gde je on dominirao - rekao je Tozovac i dodao:

- Kruna njegove karijera je pesma "Nedelja", napisala ju je Marina, on je otpevao, to je apsolutno savršenstvo pesme. To je njegova kruna. Takvi pevači kao što je Džej bio treba više takvih stvari da snimaju... Džej će nedostajati mnogo, molim Boga da se pojavi još mnogo Džejeva.

Tozovac se prisetio i njihovog poslednjeg susreta, prilikom kog Džej nije bio u dobrom zdravstvenom stanju.

Zadnji put sam ga video na venčanju malog Kebe i Severine. Tad je bio bez glasa, bio je pod prehladom... Koliko je Džej bio mali rastom, toliko je bio veliki glasom - rekao je Tozovac u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir