ZAMOLIO JE SPREMAČICU DA URADI OVO DOK ON ODSPAVA: Evo kako je Džej Ramadanovski proveo poslednje trenutke u stanu

Legendarni pevač Džej Ramadanovski umro je juče u 56. godini, a njegov dugogodišnji prijatelj, klavijaturista Zoran Jagodić Rule otkrio šta se desilo kobnog jutra.

Naime, kako je Zoran istakao to jutro je izgledalo kao i svako drugi i niko nije mogao ni da pomisli da će nas baš tog dana 6. decembra 2020. godine, u nedelju, napustiti Džej koga su volele sve generacije i bez čijih pesama se slavlja nisu održavala.

foto: Dragana Udovičić

"To jutro se Džej probudio oko 10 časova, sa njim u stanu su bile prijateljica Andrijana i spremačica Dara. Andrijana je oko 14 časova otišla do prodavnice, a Džej je Daru zamolio da mu proluftira sobu dok on odspava, pa da ručaju. Posle su ga tako našle...", ispričao je Rule.

foto: Tamara Trajković

