DRUŽILI SMO SE PREKO 20 GODINA, A NISAM ZNALA SVE: Mina Kostić u suzama zbog Džeja, BOL ne prestaje (KURIR TELEVIZIJA)

Ime pevačice Mine Kostić ne može da se spomene, a da se uz njega ne doda i Džej. Tako je i sa Ackom Nezirovićem, muzičarem sa kojim je Džej svirao i dužio se čitavih 35 godina.

Iako je cela estrada slomljena zbog gubitka muzičke legende, njih dvoje ova vest posebno je pogodila.

- Ja i dalje ne mogu da verujem da ga nema, pre samo dva, tri dana smo se čuli telefonom i kao i uvek naša priča se svodila na neko zezanje i neki smeh - kaže Acko.

- Iznenadilo me je to što se sve tako desilo. Pre mesec dana smo bili u Mostaru kod naših prijatelja i nismo imali mnogo vremena da se proveselimo. Međutim, on je ustao i počeo da igra, šta reći, ovo je gubitak veliki za dobrog čoveka, koji je imao veliko srce i veliku dušu.

Mina Kostić vidno potresena, ostala je gotovo bez reči zbog gubitka velikog prijatelja.

- Ja nemam reči, mi smo se družili preko 20 godina, a ja i nisam sve znala o njegovom životu. Veliki čovek, imao je težak život. Majka ga je napustila, prvi put su se videli na koncertu. Njegove emocije, njegova neposrednost, njegove pesme će večno da traju

Popularna pevačica navela je i da joj je čast što se baš njeno ime uvek vezuje za ovu muzičku legendu.

