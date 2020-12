DARKOVOM OCU SE BORE ZA ŽIVOT, A KROZ ISTO JE PROŠLA I INDI Umalo izgubila glavu zbog OPERACIJE, a evo šta je rekla o svojoj borbi

Pevačica Indira Aradinović Indi prošla je kroz pakao u aprilu ove godine, kada joj se pogoršalo zdravstveno stanje tokom operacije želuca.

Ona je u jednom trenutku bila životno ugrožena. Sada se u istoj situaciji nalazi i otac pevača Darka Lazića, Milan Lazić koji se trenutno nalazi na intezivnoj nezi.

Indi je ranije, kada je stala na svoje noge, otkrila detalje svoje teške životne bitke.

- Sve je krenulo kompikovano, Nije mi bilo nimalo lako. Borila sam se za život. Ja sam upala u najkomplikovaniju moguću situaciju. Desila se povreda pankreasa, glavnog organa, koji je najviše potreban. Potom se slezina upalila, koja se prilikom druge operacije morala odstraniti. Što se želuca tiče, nemam više sliv želuca, već imam kombinaciju sliva i baj pasa. Važno je bilo samo da se spasim. Posle te druge operacije počeo je moj pakao!

foto: Pritnscreen

- Sada je sve u redu, bila je u opciji i treća operacija, ali do nje nije došlo. Mesec dana nisam mogla da pijem vodu, bila sam na infuzijama, sve sam povraćala. Ozbiljnu opomenu sam prošla. Sada je sve iza mene, sve je ok. U fazi mirovanja sam. Sada moram da se hranim zdravo. Imam određenu vrstu ishrane u malim količinama. Najvažnije je da se ja sada osećam okej. Osnovne stvari radim, ne smem da treniram još neki period. Najbitnije je da mogu da pevam. Bila sam pre neki dan u studiju i snimila novu pesmu - rekla je Indi i dodala:

- Hoću da ljudima pošaljem poruku i spasim nečije živote. Nije to naivna operacija. Moram da ih razočaram, ali to nije prava odluka i pravi put, sve može ishranom, dijetom i sportom da se reši, jer ovo uopšte nije naivno. Molim sve ljude da ne žure, da ne idu pod nož, to je poslednja opcija - rekla je Indi tokom gostovanja kod Ognjena Amidžića.

