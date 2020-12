JEDAN POZIV GA JE SKROZ SLOMIO: Džej pre 3 GODINE nije mogao da sakrije SUZE u emisiji uživo PLAKAO KAO MALO DETE

Džej Ramadanovski preminuo je u nedelju u 56. godini od posledice srčanog udara u stanu na Dorćolu.

Estrada, prijatelji, kolege, ljubotelji njegove pesme opraštaju se od jednog od najboljih pevača na našim prostorima. Sem toga, mnogi su ga smatrali i da je bio najemotivnijji pevača, a koliko je zaista emotivan pokazao je 2017. godine, kada je sa svojom ćerkom Marijom gostovao u emisiji "Rada sam".

Naime, jedna gledateljka se uključila u emisiju i svojim rečima rasplakala Džeja.

- Marija, budi ponosna na svog oca, budi srećna što imaš takvog oca. Svako voli svog roditelja, ali on je izuzetan - obratila se gledateljka prvo pevačevoj ćerki Mariji, a potom rasplakala Džeja, koji nije mogao da zaustavi suze.

- Dragi moj Džej, hoću nešto da ti kažem. Ti si naša legenda. Nemojte da mi ga pomerate iz kadra, hoću da ga gledam, nisam ga se nagledala! Dragi Džej, od pesme „Zar ja da ti brišem suze“ pa do svega ovoga danas. Nemoj, Džej, nemoj, suze molim te! Pored tebe smo plakali, pored tebe smo igrali, pored tebe smo živeli. Ti si jedna od legendi koja nikada neće nestati! Svako neka piše šta hoće, ali ti si zapisan za sva vremena u mnogim srcima! U mom, to znam, ali u mnogim srcima. I budi srećan što si se rodio. Ja sam srećna što te imamo. Džej, dragi Džej... Budi jak! Podigni glavu i samo napred! Molim te, Džej, ne možemo bez tebe! Veruj mi, ja ne mogu da zamislim da ne mogu da čujem tebe, lutko moja, kako mi se smešiš. Ti imaš dušu, ti imaš srce, dragi moj Džej. Meni sada idu suze... Godine su sve rekle i vekovi će ostati da pričaju o tebi. Tvoje pesme govore, tvoja duša govori, tvoje srce... Sve ono što ti imaš u tebi. Mi imamo dosta dobrih pevača, ali ne zna svako da pokaže, dušom da iznese svaku pesmu i stih. A ti si, moj Džej, to umeo od prvog trenutka kad si se pojavio - ispričala je gledateljka, zbog koje je pevač plakao kao kiša.

- Rasplaka me, ženska glavo - bilo je sve što je uspeo da kaže Džej.

