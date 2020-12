DŽEJ MI JE POMOGAO DA SAGRADIM KUĆU! Acko Neizirović otkrio kako je pevač SKUPIO PARE za njega! Ovo je sve rastužilo

Pevač Acko Neizirović prisetio se prijateljstva sa Džejom Ramadanoviskim koji je preminuo pre dva dana, 6. decembra u 57. godini.

Nakon njegove smrti otkriveno je koliko je Džej pomagao siromašnima, ali i kolegama i prijateljima. Kako su mnogi ispričali, kada je on imao, imali su i svi oko njega.

Acko je sada otkrio da mu je Džej pomogao i da sagradi kuću.

"Kada sam zidao kuću, i sad stalo, nema dovoljno para. Uvek mi je on pomagao, ali sad je bio baš neki veliki dug. On dođe i kaže: "Vidi Džoni, imam ideju, ajde da napravimo koncert. Zovi kolege, idemo svi da pevamo po koju pesmu za tebe, ti vidi samo gde hoćeš". I tad je bio on, Đani, Bata Zdravković, Zlata Petrović, Verica Šerifović i ja. Otišli smo u Salzburg i tad dođe 800 ljudi. Kaže on ti nam samo plati troškove i to je to, ispričao je Neizirović u "Amidži šouu", a potom i zapevao za Džeja njegov hit.

Na pitanje voditeljka Ognjen Amidžića da li je poslednjih dana bio srećan, Mina Kostić je odgovorila:

"Jeste. Stvarno je bio srećan. Najviše ga je ispunjavala porodica, unuci, ćerke, Adrijana koja je radila kod njega, Nada, prijatelji".

