MIĆA SOVTIĆ O NAJBOLJEM PRIJATELJU: Džej je pomirio Bregu i Bajramovića!

Najbolji prijatelj Džeja Ramadanovskog Miodrag Mića Sovtić otkrio je detalje druženja sa pokojnom muzičkom legendom.

- Upoznali smo se 1975. ili 1976. Igrao sam fudbal, a i on ponekad. Znao sam ga i ranije, on je bio poznat na Dorćolu. Zvali su ga da zabavlja ljude jer je svirao. Popne se na oluk, lupa i peva, stariji mangupi ga slušaju. Sovtić otkriva da je njegov najbolji prijatelj bio veliki emotivac i da nije krio suze.

- Video sam ga milion puta da plače, bio je emotivan. Imao je neke svoje filmove u glavi da zaplače kad nešto priča, kad se nešto dešava.

Miodrag otkriva da je Džej pomirio Gorana Bregovića i Šabana Bajramovića.

- Šaban Bajramović je pevao u nekoj ciganskoj kafani u Mirijevu. Bio je na dnu, posle toga se ponovo digao. Džej je rekao: "Hajde da napravimo Šabanu malo atmosferu." Krenemo mi tamo, nas dvadesetoro dolazimo u kafanu, jedan sto i Šaban peva. Mi napunimo prostoriju. Džej me pita: "Brate, da li je moguće ovo, da li je moguće da ja ovo doživim?" Ja sam mu rekao da ne može, on je bio tad u naponu. Za sat vremena Džej je organizovao sto ljudi. Došao je Goran Bregović sa svojom ekipom, ljudi iz grada. Tu je pomirio Bregu i Šabana, nisu pričali zbog nekih autorskih prava. To je bilo neko ogovaranje. Džej ih je spojio, rešili su sve probleme, Brega mu je uplatio što je trebalo - kaže on.

