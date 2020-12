LEPA MANEKENKA DRŽI SVE KONCE U SVOJIM RUKAMA: Ognjen Amidžić otkrio recept za SREĆAN brak, a njegove reći BALKANCI treba da čuju

Ognjen Amidžić ponosan je na ljubav koju obostrano neguju supruga Danijela Dimitrovska i on, ali ipak otkriva da je lepa manekenka ta koja im daje stabilnost i drži sve konce u rukama.

– Mislim da je žena stub porodice uvek bila. Ne bez muškarca, ali ipak ona je neko ko drži sve na okupu i ko je stub stabilnosti svega, jednostavno mislim da je to u genima. Naravno, pomažem joj, ali njen stav, snaga i posvećenost ipak sve stavljaju na prvo mesto, a ja sam tu da to podržim, održim i pomognem svemu tome – ističe Ognjen

Voditelj je otkrio recep za srećan brak.

– Kad pronađeš pravu osobu to je recept sam po sebi, a u našem braku ne postoje krize. Ipak, sve u životu što se dešava ne može da ide uvek ravnom linijom, ima uspona i padova, ali ako je prava osoba pored vas onda i po prioritetu i shvatanju svega, stvari se same rešavaju. Ako je to osoba sa kojom možete da funkcionišete, sa kojom ste sve napravili i prema kojoj osećate nešto, to je automatski prioritet i sve se drugo dođe na svoje.

Ognjen se prisetio i kako je došlo do poznanstva njega i sadašnje supruge.

– Danijela i ja se jesmo upoznali u emisiji i na mene je ostavila fantastičan utisak. Nisam klasičan romantičar na taj neki očekivani način u smislu cveća i doručka u krevetu, ali ja to pokazujem na neki svoj način. Volim naravno da je iznenadim poklonom, međutim, Danijela mnogo više reaguje na one stvari koje nisu materijalne - za Super TV.

