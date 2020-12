SRCE MI JE PUKLO NA KOMADE, POZDRAVI MI MOJU MAJKU: Tuga u porodici pevačice, POTRESNIM rečima se oprostila od NJEGA (FOTO)

Pevačica i bivša učesnica rijaliti šou programa "Farma" Dušica Grabović pre 13 godina je ostala bez majke koja joj je umrla na rukama, a pre četiri dana preminuo joj je i ujak.

Ona je na svom Instagramu saopštila da je ostala bez voljene osobe, te se oprostila od njega potresnim rečima:

- Ujko moj voljeni, danas me je potresla vest da si nas prerano napustio...Suze mi same idu dok pišem ovo, srce mi je puklo na komade jer si bio moj drugi otac, moja najveća podrška i vetar u leđa. Bio si uz mene, moju porodicu i moju majku i tvoju sestru kada smo se zajedno borili da preživi opaku bolest, bio si sa mnom u trenutku kada mi je umirala na rukama i obećao si joj da ceć da me čuvas i budeš uvek tu i bio si - ispisala je pevačica i dodala:

- Bio si načelnik granične policije i uz tebe sam zavolela uniformu. Bio si uzor i idol mladima i davao primer mnogima kako se bori za svoju zemlju. Pomogao si mnogima i sa ponoson sam izgovarala tvoje ime. Molila sam Boga i išla u crkvu da se molim za tvoje zdravlje dok si bio u bolnoci, ali Bog je tako hteo i uzeo za sebe najbolje. Mislila sam da ćes da pobediš i da ćemo za par dana slaviti tvoj rođendan, i poklon sam ti kupila i jedva sam čekala da te vidim i da popijemo zajedno našu omiljenu rakiju. Ponosu moj, nikada te neću zaboraviti i zauvek ćeš biti u mom srcu, znam da si sada na nekom boljem i lepšem mestu sa tvojom voljenom sestrom i mojom majkom. Putuj sa anđelima, ujace moj voljeni. Pozdravi mi moju majku. Voli te tvoja Duška, kako si voleo da me zoveš - zaključila je neutešna Dušica.

