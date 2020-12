DŽEJ SE REDOVNO MOLIO SVETOJ PETKI ZA ZDRAVLJE: Posećivao je crkvu na Kalemegdanu, gde je pio svetu vodicu i palio sveće!

Džej Ramadanovski uvek je isticao koliko mu znači Sveta Petka i redovno je posećivao kapelu koja joj je posvećena, kao i crkvu Ružicu na Kalemegdanu, iako je bio muslimanske veroispovesti. To su nam ispričali njegovi prijatelji, pa smo zbog toga otišli u crkvu Ružicu, koja se nalazi u neposrednoj blizini stana u kom je Džej živeo do smrti.

Zatekli smo dežurnog sveštenika, koga smo pitali da li je imao priliku da među vernicima primeti i legendarnog pevača.

- Na to pitanje ne mogu dati precizan odgovor. Ova bogomolja je veoma posećena tokom cele godine, a reke poklonika dolaze upravo na sam praznik Svete Petke, 27. oktobra. Moguće je i da je Džej bio među njima. Ne zaboravite da molitve i pomoć naših svetitelja traže i dobijaju ne samo pravoslavni vernici već i ljudi drugih vera. Ništa to nije čudno - ljubazno nam je odgovorio sveštenik, pa dodao:

- Čitao sam u novinama da je Džej kupovao i ostavljao hranu siročićima, davao im novac i brinuo se o njima. I to još tajno. Ako je to istina, to je odlika pravog pravoslavnog hrišćanina. U pevačevoj ličnosti obistinjuju se one Hristove reči iz svetog jevanđelja "a ti kad činiš milostinju, da ne zna levica tvoja šta čini desnica tvoja" - istakao je on.

Potom smo otišli i do kapele Svete Petke, gde se uzima čudotvorna voda iz njenog izvora. Starija gospođa, koja pomaže pri crkvi i razdeljuje vodu, setila se da je imala prilike da vidi Džeja na ovom svetom mestu, ali i mnoge druge poznate ličnosti. - Bio je pokojni Džej više puta ovde. Palio je sveće, dolazio je da mu se čitaju molitve za zdravlje i da uzme svetu vodicu. I to ne samo za Svetu Petku nego i običnim danima. Baš sam se rastužila kad sam pročitala da nas je napustio. Veoma fin čovek - kazala je ona i napomenula da je crkvi davao priloge. - Ostavljao je novčane priloge kod ikona i za svetu vodicu. Kao i svi kad dođu ovde - završila je ona.

Ovako je govorio Džej Sveta Petka me štiti Džej je još 1995. godine u emisiji voditeljke Nataše Ilić, na Javnom servisu, govorio o svojoj povezanosti sa Svetom Petkom i šta mu ova svetiteljka predstavlja u životu. - Tu priču znaju svi. Sad izbegavam da radim to, jer sad radim neke poštene stvari, normalne stvari. Ja sam to radio pre nego što sam počeo da putujem, razumeš... Nema šanse da odem na put, a da ne zapalim sveću. Jednom sam krenuo i zaboravio sam, pa sam se vratio sa auto-puta u crkvu Sv. Petke i zapalio. Nekako sam onda siguran. Sveta Petka je na neki način "lopovska svetica". Svi mi verujemo u nju, ona nas štiti. Ne mislim da štiti kriminalce i siledžije, ali svaki čovek mora da živi, pa sad, ako se malo snalazi sa strane, ovo-ono - istakao je uz osmeh pokojni pevač. foto: Damir Dervišagić

