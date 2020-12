PEVAČICA U 5. DECENIJI ČEKA DETE, A SADA OTKRILA DA ŽIVI U IZNAJMLJENOM STANU Srušili smo čitav dom da kako bi ga OPREMILI za bebu

Hrvatska pevačica Maja Šuput čeka prvo dete u 41. godini sa suprugom Nenadom Tatarinovim.

Kako je u par navrata ispričala, trudnoća joj ne pada teško, a najviše se raduje opremanju stana i dečije sobe.

Sada je otkrila da je sa suprugom iznajmila stan, s obzirom da su njihov dom potpuno rekonstruisali kako bi sve bilo spremno i potpuno novo kada im se roi dete.

- Sve sam već izabrala, ali verovatno ćemo još toga nadodati. Stan je kompletno srušen jer smo odlučili da ga preuredimo novim nameštajem i novom energijom, zbog toga što do sada nismo imali dečiju sobu, tako da se ta soba sada radi iz temelja. Dok je muž sa dizajnerima interijera i arhitektima zadužen za kompletan stan, u bebinu sobu ne dam nikome. Tu sam se angažovala sama i tačno znam šta želim. Trenutno živimo u iznajmljenom stanu i čekamo koji dan da nam naša oaza bude gotova, a tek tad počinje opremanje - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Instagram

Maja je nedavno izjavila da će ovo biti verovatno i njena jedina trudnoća, jer za sada nema planove da rodi i drugo dete zbog svojih godina.

- Rastem, rastem! Ja sam se poslednje dve nedelje stalno bunila: "Ja jedina nemam stomak, sve trudnice imaju stomak, kakva sam ja to trudnica, niti mučnine". Nije da se žalim, ali daj bebo javi se da znam, ono... Ali po knjizi ispada da je stomak narastao baš kad treba. Veseli me to. Pa, to mi je sad prvi put. Vrlo verovatno, s obzirom na moje godine, i poslednji, pa neka se dete veseli - poručila je Maja.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Večernji list

Kurir