3 DANA SAM UTUČENA, BEŽIM OD KUĆE I TELEFONA: Ova Džejova koleginica TEŠKO podnosi njegovu SMRTI, ne može da dođe sebi

Pevač Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra u 67. godini u svom domu na Dorćolu usled srčanog udara. On će biti sahranjen u petak u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Vest o njegovoj smrti potresla je čitav region, a kolege i svi koji su ga voleli ne prestaju da pričaju o njemu i njihovim susretima.

foto: Dragana Udovičić, Kurir

Jedna od njih je i njegova koleginica, pevačica Zlata Petrović koja veoma teško podnosi ovaj gubitak, a sada je otrkila da još ne može da dođe sebi od šoka.

- Ne znam šta da vam kažem, ja sam u šoku ovih dana, oduvek sam mislila da sam ja jaka, ali eto. Zapravo, ja za sebe jesam jaka, ali kad čujem da su mnogi ljudi izgubili svoje najmilije… Pa onda kad se ovo desilo sa mojim Džejem… Ja ne znam da li postoji jedna osoba na ovom svetu kojoj nije žao. Ja evo tri dana sam toliko utučena, bežim od kuće, bežim od telefona, bežim od TV-a jer na trenutak ako zaboravim na sve i uđem sa nekim u priču, kada se vratim telefonu i televizoru, opet sve - kaže Zlata i nastavlja:

- Mislim, hvala svima vama koji ste ispratili sve ovo lepo i sve ovo što vidim dovoljno govori o njemu, da nikada nikog nije uvredio. Verujte mi da bežim od svega ovoga, toliko njih me zvalo, ja ni sa kim nisam mogla da pričam jer čim krenem gušim se i ne mogu da završim rečenicu. Ja mislim da smo mi jedan zaista divan narod. Hvala svim onim ljudima koji su izašli sa onim bakljama, sa onim natpisima… Mi smo ipak mnogo emotivni ljudi, svi su osećali tu njegovu toplinu… Mislim, mimo pesama, o njima da pričam to je suludo i glupo… Što kažu: ‘Možeš sve da mi uzmeš, ali dušu ne možeš’. Ljudi koji ga nisu lično poznavali, već jedino kao pevača, kao javnu ličnost, evo vidite šta su uradili. Pa, ja ne pamtim, a imam dosta godina, da su za nekoga tako izašli ljudi u ime neke ljubavi i neke zahvalnosti.

Zlata je istakla da se zahvaljuje Bogu što je poznavala takvog čoveka kakav je bio Džej.

- Ne kažem ovo samo zato što mi je drug. A hvala ti Bože što sam poznavala takvog čoveka, hvala ti Bože što sam sedela sa njim za stolom, jer to je takav jedan iskren pogled i iskren osmeh… Ne znam šta bih rekla, znaju Acko i Mina da ja tri dana nisam mogla da progovorim, moja snajka me zove po pet puta, proverava jer ja nisam mogla da dođem sebi. To je jače od mene - istakla je pevačica.

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Objektiv

Kurir