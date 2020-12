SINANOVA ĆERKA ĐULKICA ZA KURIR: Tata je srećan jer mu je brat došao u nebesku kafanu

Ćerka Džejovog najboljeg prijatelja Sinana Sakića, Đulkica Sakić, među poslednjima se čula s pevačem 25. novembra.

- Džej je poput mog oca, satkani su od duše. Posle mog tate, on je bio najemotivniji pevač. On je jedini čovek kojeg mogu da uporedim s tatom. Bio je mnogo veliki, a tako na zemlji. On je odlično znao odakle je krenuo i kako je stigao, svoju decu je čuvao. On je moju decu naučio najsmešnije pesmice, koje ni ja nisam razumela. Srećna sam zbog mog tate, došao mu je brat. Mogu da zamislim kakva je to radost bila kad je moj otac ugledao svog brata u nebeskoj kafani.

- U toj kafani nema korone i peva se. Nemaju nikog da im zvoca nad glavom, sve im je neograničeno. Legende će u nama da žive, a na nebu sada sijaju. Džej je jedan od razloga zbog čega sam napustila zemlju. Bila sam u lošim odnosima sa svima u porodici i on je seo sa mnom jedno veče i porazgovarao. Njega su neki ljudi potcenili, ali nisu znali da on tačno zna šta mu je ko mislio - kaže Sakićka za Kurir.

foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

foto: Dragana Udovičić, Privatna Arhiva, Vlada Sporčić

