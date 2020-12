NIKO NIJE ZNAO! DŽEJ RAMADANOVSKI HTEO DA PROMENI VERU: Redovno išao u crkvu, a zbog ovoga je svaki put bio SLOMLJEN

Džej Ramadanovski biće sahranjen u petak u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu po islamskim običajima. Iako je slavio Svetu Petku, slavu koju je preuzeo od bivše supruge Nade, i redovno odlazio u crkvu na Kalemegdanu, on veru nije promenio, iako je to želeo. O tome je pričao pre deset godina za Skandal:

- Rođen sam u mešovitoj porodici. Pošto mi je otac musliman, a majka je bila hrišcanka, ja sam nasledio očevu veru. Rastao sam na ulici i nisam bio u mogućnosti da razmišljam o tome da li ću nekom reći da sam katolik, pravoslavac ili musliman. Jednostavno, to mi nije bilo tako važno, ali kako su godine prolazile, postajao sam sve više pobožan.

foto: Youtube Printscreen, Damir Dervišagić

Džej je tada istakao da mu je žao što zbog vere nije mogao da kumuje prijateljima:

- Često su me moji dragi prijatelji zvali da im budem kum, kako na venčanjima, tako i na krštenjima, a ja sam morao da ih odbijem jer nisam kršten. To bi me svaki put veoma ražalostilo, jer neke od njih volim kao da su mi rođena braća. Inače, veoma sam pobožan i redovno odlazim u crkvu Svete Petke, gde palim sveće za svoje najbliže. Jedno vreme čak sam u nju išao svaki dan, dok sam u džamiji bio svega nekoliko puta.

foto: Dragana Udovičić

Pevaču se upravo zbog prijatelja javila želja da postane pravoslavac.

- Voleo bih da stvari postavim tako da kada me neko sledeći put pozove da mu kumujem, to mogu da prihvatim bez ikakvih problema. U suštini, još pre nekoliko godina rešio sam da ništa ne menjam pod stare dane, ali ću po pitanju vere verovatno napraviti izuzetak. Ponekad u šali kažem kako to ponavljam već godinama, pa se može desiti i da umrem ovako kako sam rođen. Nije važno kom se Bogu moliš ako u njega i u ono što radiš iskreno veruješ, ako su ti srce i duša čisti kao suza - pričao je Ramadanovski.

Acko Nezirović otkriva Želeo da ga hodža okupa Džejov prijatelj Acko Nezirović kaže da će se sve želje njegovog prijatelja ispuniti: foto: Pritnscreen - Njegovi otac i deda su sahranjeni po islamu. Govorio je: "Želim da me hodža okupa i da sve bude kako nalaže islam." Našim prijateljima je to govorio. Tražio je da mu sviraju violina i tamburica, da bude muzike. Pričao je i da obavezno popijemo rakiju za njegovu dušu, jer je obožavao da pije. A opet, sa druge strane, slavio je Svetu Petku, jer je tu slavu preuzeo od svoje bivše supruge Nade.

Aleksandar Panić / foto: Marina Lopičić

Kurir