RADA SE KAJE ZBOG SUKOBA SA KOLEGINICOM: Svakog čuda 3 dana dosta! Evo koja pevačica je u pitanju i šta joj je NAPRAVILA

Radmila Rada Manojlović ne pojavljuje se mnogo u medijima, kako su nastupi na čekanju zbog pandemije virusa pevačica smatra da nema potrebe da se eksponira u medijima.

Osim što važi za jednu od najatraktivnijih domaćih pevačica, Rada je oduvek bila otvorena i iskrena u komunikaciji sa javnošću. Pevačica je otkrila neke interesantne detalje sa scene, ali i iz njenog privatnog života.

Poznato je da je Manojlovićeva bila u javnom konfliktu sa Stojom. Nesporazum koji je tada nastao među pevačicama do danas nije razrešen, a Rada se ipak kaje zbog cele situacije.

"Ja se osećam loše zbog toga, nisam osoba koja se svađa ili kaže da joj nešto smeta, ja se samo sklonim. U životu sam se uvek više kajala zbog onoga što sam rekla nego zbog onog što nisam", rekla je Rada za "Scandal".

Osim što je priznala svoju grešku, pevačica je istakla kako bi takve situacije trebalo da se rešavaju u četiri oka.

"Javnost to ne treba da zna, šta koga briga za to… Što to meni treba? Ja to treba da znam privatno, a to ne treba da zna javnost", rekla je, pa dodala:

"Mislim da smo to prevazišle, ja bar, a mislim da je i ona. Svakog čuda tri dana dosta, u međuvremenu je izbio svetski rat biološki, tako da koga briga šta ko kaže. Možda je to bilo u šali, možda sam ja preozbiljno shvatila."

Podsećanja radi, sukob između pevačica izbio je kada je Stoja navodno rekla Radinom suprugu da ona nije za njega, te da on može mnogo bolje.

Rada je ispričala da je ta koleginica srela Harisa na aerodromu i pitala ga: "Šta će ti ona matora?" Ubrzo je otkrila da je reč o Stoji, a ove dve pevačice sve do skoro nisu imale nikakav kontakt zbog ove neprijatne situacije. Stoja je navodno pozvala Radu i izvinila joj se. Prema pisanju jednog tabloida, Rada je Stoji oprostila.

