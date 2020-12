NOGE SU MI SE ODSEKLE! MISLILA SAM DA ĆE ME GAĐATI: Katarina Živković otkrila ŠOK DETALJ s početka karijere, a nije JEDINA

Nakon što je Milica Todorović obelodanila da njen rodni grad nije hteo finansijski da joj pomogne tokom učešća u muzičkom talent šou-programu "Zvezde Granda", još jedna pevačica je podelila slično iskustvo.

U pitanju je pevačica Katarina Živković koja je priznala da su je sugrađani osporavali kada je tek započela svoju muzičku karijeru.

"Osporavali su me. Grad nije hteo da mi pomogne. Pomislila sam: "Kako je moguće da me moji Leskovčani ne vole, a ja se ponosim njima gde god da sam?!". Osećala sam se nevoljenom, nepoželjnom, bila sam tužna zbog toga. Ružan je osećaj bio dugo u meni", ispričala je Katarina Živković.

Ipak, ovaj osećaj je nestao tokom jednog od nastupa "Amadeus benda" u jednoj leskovačkoj diskoteci.

"Pristala sam na njihov poziv da im dođem na svirku, ali sam rekla da nipošto neću da izađem da pevam, jer me narod ne voli. Međutim, oni su se oglušili o to i pozvali su me na binu. Noge su mi se odsekle. Kroz glavu mi je prolazilo: "Sad će da me gađaju paprikama!". Kada sam počela da pevam, nema ko nije pevao sa mnom", dodala je Katarina.

"Leskovčani su bili fenomenalni, ne mogu da opišem ljubav koju su mi pružili. Onda sam rekla sebi: "Ovi ljudi me obožavaju, samo nekolicina ne želi da pevam u Leskovcu". To je sramno. Ljudi misle da ne želim da pevam u Leskovcu, a istina je da ja nikad nisam ni bila pozvana", otkrila je Kaća.

