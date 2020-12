IVANA ŠOPIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Sve o aferi sa Janjušem, Karićevoj novoj vezi, ali i da li prodaje svoje telo za NOVAC!

Bivša rijaliti učesnica Ivana Šopić pratiocima na društvenoj mreži Instagram odgovarala je na pitanja.

Ivana je bez dlake na jeziku govorila o aktuelnim temama.

Da li bi sada bila sa Janjušem?

- Pa ja ne znam kada sam ja bila sa njim, naravno da ne bih. Meni je žao što kad neko ukuca na internetu Ivana Šopić izađe ime ove persone. Ali mogu reći da je odnos Sanje i Ša mnogo bliži odnos nego što smo imali Janjuš i ja, Kristijan je masirao, mene niste imali priliku da vidite u takvom izdanju. Bio je poljubac, ali nismo bili opušteni toliko da on meni masira zadnjicu. Toma i Paula, uopšte nije ispao neki skandal, pa eto Pauli je nekako sve oprošteno.

Pošto je Šebezova drugarica, šta misli o Dragani, Ivani i njegovom učešću?

- Ja sam njegov novopečeni drug, on je spolja jedna lagana osoba, prijala mi je njegova energija. Scene Dragane i Šebeza su mi katastrofalne, jako me je razočarao ponašanjem, urlanjem devojci u facu, sa druge strane i ona mnogo plače. Ja sam sebi dozvolila da se ponašam kao budaletina patetična, razumem ih oboje, ali mu nije trebalo ono ponašanje. Bila ona plačipi****, mislim da je takav samo kad popije, iako se tako nikada nije ponašao. O Ivani, mislim da ona pravi Anđela ljubomornim sa svima okolo. Anđelo je za nju premija, ali nemam neko mišljenje, nije mi interesantna. Ti ljudi su nekako providni i dosadni, ništa duhovito, novo, ni iskreno nećeš čuti kada ustane.

foto: Printscreen

Da li prodaje svoje telo za lep novac?

- Mislim da je bolje pitanje da li lepo telo prodaje za novac. Šalim se, u svakom slučaju ne. Pa svi smo mi k*rve, svi prodajemo neki deo sebe, a najmanje k*rve su ove što prodaju telo. Ja radim od 2011. godine.

Da li si poželela Stefanu sve najbolje u novoj vezi?

- Nisam, mislim da se to podrazumeva, ali evo, ovom prilikom mu želim sve najbolje.

Da li ju je blam toga što je pričala o tolikoj ljubavi sa Karićem?

- Nije me blam, toga me je najmanje blam, to je bila velika ljubav, velika strast, sad što se to tako završilo, to su neke druge okolnosti, a da je tako kako smo mi pričali da jeste, ništa nismo preuveličavali.

foto: Printscreen/Instagram

Ko je to?

- Pa ja sam Šopić Ivana, ova sigurno zna ko sam ja, ja ne znam da li je očekivala da li će neko iz redakcije da joj napiše Ivana Šopić je to i to. Ona želi biti duhovita, ja ne znam ko je ona, ona zna ko sam ja. Ovo je pokušaj humora, kao što ima mnogo poznatih ličnosti koji su humoristički hendikepirani. Napišete nešto zanimljivo i smešno da padnem na ovaj moj nos, pa možda budem kao Ana i Maja.

Je l' zaista Stefan dečko koji nikada neće imati devojku, jer u svaku vezu se uplete tata?

- Kako ti znaš da postaviš ona pitanja na koja ne volim da odgovorim. Ne znam stvarno, mislim da je on super dečko i za 10 godina će biti prava muškarčina.

Da li se njen prvi dečko zove Nemanja?

- Pa, ne znam, imam ja mnogo prvih momaka, ja sam svakom rekla da mi je prvi, ja ne znam koga sam šta više lagala. Mislim da je treći prvi Nemanja. Toliko su se igrali sa mojim moralom, da sam oberučke prihvatila šale na taj račun.

Kurir.rs/K.Đ/Pink

Kurir