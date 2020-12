BILA JE U BRAKU SA RUKOMETAŠEM! Razvela se, nestala sa malih ekrana, a prvo dete rodila u 39. i evo šta kaže o RODITELJSTVU

Voditeljka Aleksandra Jeftanović bila je u braku sa rukometašem Ognjenom Kajganićem, a danas je mama dvoje dece Alekse i Ane i u braku je sa Aleksandrom Švrakom.

Vodila je kultnu emisiju "City", a posle toga najzapaženiji projekat kojim se bavila je rijaliti "Farma", a na male ekrane nakon pauze vratila se emisijom "Kec na jedanaest".

Kako lepa Aleksandra kaže, za sebe smatra da je stroga majka.

- Ja sam u 39. godini rodila Anu i samim tim mislim da sam "full time" mama. Sa dvadeset godina nemaš svest o životu, a sa četrdeset si već malo zadihan i uplašen nad svim. Možda ja nju i malo smaram, ali trudim se da im ugodim, da imaju lepo detinjstvo, ali jesam stroga - rekla je jednom prilikom Aleksandra o deci.

- Mene se plaše, Saše ne, jer on nije sve vreme tu i on im još uvek popušta, ali mislim da je to normalna podela uloga. Mislim da će, kada budu ušli u pubertet, on biti taj "loš policajac", a ja dobar - ispričala je voditeljka za emisiju "Premijera" jednom prilikom.

