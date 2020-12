LAZIĆEV OTAC I DALJE KRITIČNO, MARINA OTKRILA ŠTA SE DESILO: Darko ga je savetovao da smanji želudac, operisao ih je isti doktor

Otac Darka Lazića, Milan Lazić podvrgao se operaciji želuca kako bi uspe da smrša, baš kao i njegov sin koji je istu operaciju imao početkom godine. Međutim, stvari su se zakomplikovale i trenutno se bori za život.

Lazićeva verenica Marina Gagić otkriva da i dalje nema pomaka, ali i da niko nije očekivao da će stvari "ovako krenuti po zlu".

"Milana je operisao isti doktor koji je operisao i Darka. Pošto je bio prezadovoljan, moj verenik je svog oca savetovao da ode na operaciju. Svi smo bili za to jer smo videli odlične rezultate kod Darka. Zato se Milan nije plašio da 'ode pod nož'. Sve je išlo kako treba do same operacije", rekla je Marin.

"Njegovo stanje je nepremenjeno. Svi čekamo i molimo se".

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/Informer

Kurir