ON NIJE UMRO, ON SPAVA: Mina Kostić godinama je bila drugarica Džeju, a posle sahrane i molitve jedva je OVO izustila

Džej Ramadanovski umro je 6. decembra, a sahranjen je danas, 11. decembra u Aleji počasnih građana. Džej je iza sebe ostavio dvoje dece - ćerke Anu i Mariju, a na sahrani su njih dve zajedno sa majkom Nadom sve vreme plakale.

Mnoge kolege sa estrade poslednji put su se pozdravile sa Džejom, a među njima i Mina Kostić, koja mu je bila veoma dobra drugarica. Mina je bila neutešna, a jedva je uspela da izusti kako se oseća.

"Jako je teško, hvala svim kolegama koje su došle da ga isprate i ispoštuju. Kad su krenuli ti prvi zvuci bilo mi je jako teško, onda ona molitva, sve je teško. Ali živ čovek se na sve navikne. Drago mi je da smo ga ispratili onako kako njemu dolikuje. To pokazuje koliko je on bio dobar prema svima, koliko je veliko srce imao. Pamtićemo ga po dobroti i po istini. Nije umro, niti ćemo to ikad dozvoliti. Oni sad svi spavaju, svi pokojnici spavaju", rekla je Mina.

Mina se inače zajedno sa hodžama posle sahrane pomolila, a Džeja je ispratio i zvuk violine uz njegovu pesmu "Nedelja". Ono što je dodatno potresno je što je Džej umro baš u nedelju.

