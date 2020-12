NOSIO JE PRAZNINU KOJU NIŠTA NIJE MOGLO DA POPUNI! Džejev prijatelj OTKRIO zašto su njegove pesme toliko POTRESNE KURIR TELEVIZIJA

Džej Ramadanovski, legendarni pevač narodne muzike, sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana.

Porodica i prijatelji oprostili su se od voljenog muzičara, a njegov prijatelj Rama Demir, kompozitor, otkrio je zašto je baš on bio takav pevač kakav je postao.

foto: Kurir

-U tim svojim pesmama koje smo mu mi pravili on je protkao taj jedan prah, zlatni prah. On u sebi nosio jednu prazninu, on u detinjstvu nije imao ljubav roditelja, a tu prazninu vi nikada ne možete da ispunite. Ničim, nikakvim parama. Džej je bio ranjen, i zato su te pesme dobile takvu težinu. Zbog tog glasa i duše koja je protkala tu bol u svaku pesmu. Zato je svaka nejgova pesma dobila težinu i slušaće se zauvek - rekao je Rama.

1 / 7 Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Džeju je pozlilo u njegovom stanu na Dorćolu, gde je bio u strogoj izolaciji zbog korona virusa, te je ekipa Hitne pomoći ubrzo stigla na lice mesta i započela reanimaciju, međutim, uprkos svim naporima lekara, on je preminuo.

Inače, Džej je pre tri godine operisao srčane zaliske u Beču i tada su mu doktori rekli da mora strogo da vodi računa o ishrani i zdravom životu. Iza njega ostale su neutešne ćerka Ana i Marija, kao i bivša supruga Nada.

foto: Damir Dervišagić

