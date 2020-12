PEVAČICA ZATEGNUTA KAO PRAĆKA: Ivana Pavković pokazala liniju za 10, a ovako ju je dovela do SAVRŠENSTVA! (FOTO)

Pevačica Ivana Pavković pokazala je zavidnu liniju na društvenim mrežama.

Ona je pozirala u topu i majici u pauzi od treninga, a na stomaku joj se čak vide i trbušnjaci. Ivana se slikala u ogledalu i postavila fotografiju na Instagram.

U komentarima su mnogi pohvalili liniju koju je uz pomoć vežbanja dovela do savršenstva.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Ivana je udata za pevača Petra Mitića, a jednom prilikom ispričala je i kako su se upoznali.

"Upoznali smo se u takmičenju. Bili smo u istoj sezoni. Doduše, Petar je bio i u sezoni pre moje, tako da ja njega znam pre nego on mene. Kasnije smo se upoznali u zajedničkoj sezoni i, kada su nas spojili u grupe, baš smo počeli da se družimo. Sećam se da je on jedno vreme radio na jednom splavu sa Jelenom Gerbec. Ja sam na tom mestu jednom prilikom menjala nju, i tu smo počeli da radimo zajedno. Kasnije je on mene zvao da radim još neke svirke sa njim, nešto mu je kliknulo u glavi, pa je on napravio prvi korak", rekla je Ivana u oktobru za "Glossy", a Petar opisao detalje veridbe:

"Ona je bila devojka koja je maštala o romantičnoj veridbi, voli iznenađenje, ruže, latice. Međutim, kod nas dole u Vranju je malo drugačiji običaj. Kod nas je običaj da se prvo pitaju roditelji. Ja sam poštovao tradiciju, što se njoj uopšte nije dopalo. Ona je ostala trudna i kako sada treba da pričamo o prosidbi koja je faktor iznenađenja? Ja njoj kažem: "Idi ti lepo u Bor. Spremi ćaleta i kevu i ja dolazim s mojima da ti tražim ruku, pa ako daju, daju, da te vodimo!" Sve je bilo po tradiciji. Bilo je super, jako emotivno. Koliko god da je njoj ovo bilo super, veruj mi da je ona maštala o drugačijoj prosidbi, ali do toga nije došlo."

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir