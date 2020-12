DUŠA ME BOLI ŠTO MOG BRATA DŽEKIJA NISAM MOGLA DA ISPRATIM NA VEČNI POČINAK: Marina Tucaković slomljena zbog Džejove sahrane

Pevač Džej Ramadanovski juče, 11. decembra sahranjen je u Aleji zaslužnih građana, gde su se okupili brojni prijatelji, kolege, rodbina kako bi ga ispratili na večni počinak.

Mnoge poznate ličnosti priustvovale su sahrani: : Ceca Ražnatović, Aca Lukas, Saša Matić, Aco Pejović... Međutim, ona koja je ostavila veliki trag na njegovu karijeru, tekstopisac Marina Tucaković nije mogla da dođe.

Autorka Džejovih najvećih hitova boluje od raka dojke, pa zbog lošeg zdravstvenog stanja nije imala snage da se oprosti od svog brata.

Čak ni njen suprug Aleksandar Radulović Futa, koji je decenijama drugovao sa pokojnom legendom, nije otišao na sahranu zbog koronavirusa jer bi on za Marinu bio koban.

- Žao mi je što mog brata Džekija nisam mogla da ispratim na večni počinak. Duša me boli! Ne smem da mrdam nigde iz kuće zbog mog zdravstvenog stanja. Niti negde idem, niti mi ko dolazi. Jedino izađem kada primam terapiju ili idem kod lekara. Ni moj Futa zbog mene nije mogao da ide na Džejovu sahranu - sa tugom u glasu priča Marina.

Ona i dalje ne može da veruje da nas je napustio čovek koga je volela i kom je napisala najlepše pesme u karijeri.

- Da me je slušao, mogao je još da poživi. On je bio naše malo čudo. Svi smo ga voleli jer je bio neposredan, prijatan, izuzetno muzikalan, human... Pomagao je rodbini, prijateljima i svakome ko bi mu se obratio za pomoć. I meni se našao kad god mi je bilo potrebno. Svojom muzikalnošću i genijalnošću inspirisao je Futu i mene da mu pravimo sve one divne pesme. Džej je jedan od retkih koji je iz nas izvukao najdublje emocije - priseća se Tucakovićeva.

Marina kaže da je često kritikovala pevača zbog njegovog načina života, koji mu je, kako tvrdi, i došao glave.

- Strepela sam za njega, zato sam ga stalno i kritikovala. Ali on me nije slušao i sve je na kraju okretao na šalu. Sećam se, pre nekoliko godina, došao je kod mene malo pripit. Čim sam ga videla, rekla sam mu: "Slušaj ti, Džej, sram te bilo! Imaš dve velike ćerke, vidi šta radiš od sebe. Vidi koliko si pijan, a toliko godina imaš." On me sasluša, pa mi odgovori: "Je l' sam ja došao kod tebe po pesmu ili po savet?" Bio je neverovatno duhovit i inteligentan. Nije bio obrazovan, ali mu je mozak radio 300 na sat - priča naša sagovornica.

Marina kaže da je Džej nosio brojne ožiljke na srcu, ali da o tome nije govorio.

- Bez obzira na to što je uvek bio šaljivdžija i najpozitivniji u društvu, on je zapravo bio tužan. Voleo je i da plače i da se smeje. Nije bio takav u početku. Ali otkako je počeo da pije i da se druži sa Sinanom Sakićem, plakao je i kad treba i kad ne treba. Bio je dete iz doma koje je doživelo slavu, velike koncerte... A tu popularnost ne može svako da podnese - priča Tucakovićeva.

