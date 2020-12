STANIJA PRVI PUT U JAVNOSTI SA MARKOM: Udaću se kad ja to ODLUČIM, ali nisam devojka za ZABAVU! Poigrala sam se sa sobom

Foto: Printscreen/Magazin In

Stanija Dobrojević govorila je o braku, svom ljubavnom životu i imidžu koji gaji godinama.

Starleta i bivša rijaliti učesnica u vezi je sa Markom Markovićem kog je upoznala u "Zadruzi", pa su raskinuli i potom obnovili romansu. Marko je čak bio u emisiji gde je Stanija gostovala. Stanija je prvo odgovorila na pitanje zbog čega žene opraštaju prevaru:

foto: Printscreen/Magazin In

"Verovatno zbog porodice, familije, okruženja, bude teško, pričala sam sa mojima, kada dođe do problema u braku, ili zasićenosti posle 20 godina braka, u smislu privlačnosti, da je to teško reći ljudima oko sebe."

"Možda se vraćaju partneru jer ne mogu da budu same, ostanu sa imućnim, ostanu zbog dece", dodala je Stanija koja je na pitanje Nenada Čanka da li se udala odgovorila da nije još.

"Ti si jedna pametna devojka", rekao je Čanak, pa ju je pitao da li ima sa kim da živi.

foto: Printscreen/Magazin In

"Imam", rekla je Stanija u emisiji "Magazin IN".

"Još si pametnija devojka. Danas ta podela ne postoji, ljudi nemaju vremena za licemerje. Sad ću da se verim, venčam, napijem, došli smo u poziciju da bude druga neka svetlost", kazao je Čanak, a Stanija otkrila kako je muškarci doživljavaju:

"Doživljavali su me kao devojku za zabavu dok me ne upoznaju. Ja sam se sa izgledom poigrala, to je kao moj alterego. Za udaju ću biti kada ja odlučim, bitan je stav devojke."

"Muškarci jesu ljubitelji takvih devojaka i to su uglavnom muškarci koji su ostvareni, imaju mnogo novca i koji jednostavno nemaju više izazove, nego su spremni da takvim devojkama bukvalno daju sve samo da bi je osvojili jer one važe za neke trofeje... Spremni su bukvalno sve da daju, samo nju da osvoje - da li novac, da je vode na putovanja, da li da kupe skup auto, stan, šta god, samo da sebi nekako ugode", objasnila je Stanija.

