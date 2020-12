KATARINA GRUJIĆ 6 MESECI JE SA GOBELJOM: Detalje ljubavi sa fudbalerom niko nije znao, u 6 ujutru rade OVO i UŽIVAJU!

Foto: Printscreen/Magazin In

Katarina Grujić započela je vezu sa fudbalerom Markom Gobeljićem, od kog se sada ne razdvaja.

Pevačica je vidno raspoložena i nasmejana govorila o svom ljubavnom životu, koji je jedno vreme čuvala od javnosti, baš zbog komentara drugih, pa nije želela da joj bilo ko upropasti ono što ima.

"Ja sada živim jednu bajku. On je džentlmen i pravi gospodin", rekla je Grujićeva, a na pitanje šta muškarci vole u krevetu, dodala je:

"Čula sam da vole svašta nešto, da nose neke dobre cipele. Mogu da pričam da moje generacije vole svašta nešto."

Katarina je otkriala da mnogi muškarci devojke koje nisu za zabavu tako doživljavaju, a da su za to najviše krive društvene mreže.

"Ja znam šta moju drugovi pričaju. Društvene mreže odnele su neke stvari, muškarci gledaju provokativne žene i pitaju se šta će takvu kući, mišljenja su podeljena, a ja nekada bih volela da se udam, a kada to bude, da to bude zauvek. Ljudi su zaboravili šta znači brak i olako ga shvataju i završavaju", rekla je Katarina Grujić u emisiji "Magazin IN".

Grujićeva je otkrila i šta radi kada je sama se svojim dečkom, a detaljima je raznežila sve u studiju, kao i svoje fanove.

"Mi pričamo do 6 ujutru, smejemo se, razumemo poslove jedno drugog, mislim da je to najvažnije, nama je jako zabavno. Zajedno smo pola godine, to nisam dosad otkrivala", zaključila je Katarina.

