DEVOJKA NENADA ČANKA 27 GODINA MLAĐA JE OD NJEGA: Imala je 22 kad su započeli VEZU! Kažu mi da sam PEDOFIL

Nenad Čanak (61) otkrio je da je devojka sa kojom je 12 godina u vezi 27 godina mlađa od njega i šokirao mnoge.

On je ispričao detalje gostujući u jednoj emisiji.

"Evo, ja kažem, imam 27 godina mlađu partnerku", rekao je političar u emisiji "Magazin IN", pa nastavio:

"Mi smo zajedno već desetak godina. 12 zapravo, bila je ljuta nešto na mene... (smeh) Nije važno to. Kažu mi na našu razliku u godinama: "Jao, što si ti jedan vragolan!". A drug Tito je bio 32 godine stariji od drugarice Jovanke! Izvinjavam se! Kažu mi: Pedofilu jedan."

Voditeljka se potom nadovezala:

"Za to ljudi bi rekli: Kriza srednjih godina, sto posto."

Nenad se potom zapitao kada će ta kriza da prođe, a onda obratio i Staniji Dobrojević koja je sedela do njega. On je Staniju ispitivao o tome da li je udata i objasnio zbog čega to nije bitno.

"Ti si jedna pametna devojka", rekao je Čanak, pa ju je pitao da li ima sa kim da živi.

"Imam", rekla je Stanija u emisiji.

"Još si pametnija devojka. Danas ta podela ne postoji, ljudi nemaju vremena za licemerje. Sad ću da se verim, venčam, napijem, došli smo u poziciju da bude druga neka svetlost", kazao je Čanak.

