PEVAČICA GRADI KUĆU NA PLANINI, A ZBOG OVOG NE ŽELI DA OTKRIJE LOKACIJU! Priznala da joj je dosta svega, evo kako je pronašla MIR

Pevačica Jelena Kostov odlučila je da pobegne od gradske buke. Sada je svoj mir sa porodicom pronašla na planini čiju lokaciji ne želi da otkriva i upravo na tom mestu ona već uveliko gradi kuću.

- Pobegli smo od Beograda, jer vreme želimo da provodimo na planini. Planiramo tokom cele zime da budemo na tajnoj lokaciji, jer situacija sa nastupima je nikakva, prosto ih nema. Pronašla sam tu svoj mir, pre neki dan je počeo da pada sneg. Milina je bila sve to posmatrati sa prozora. Pored toga počeli smo da pravimo kuću, tako da nije moglo bolje biti. Ceo dan provodimo napolju, tako da nemamo vremena da se bavimo drugim stvarima. Ne čitamo ružne vesti, samo pozitivno razmišljamo – kaže Jelena za i dodaje da je imala osećaj kako se nalazi u vrtoglu dok je boravila u prestonici.

- Stalno sam imala nastupe, snimanja emisija, a sada dan počinje od samog početka totalno opušteno. Nema nikakvih obaveza. Sve vreme ovog sveta mogu da provodim sa sinom i to me čini najsrećnijom na svetu. Mnogo se vezao za mene i sada mogu više vremena da mu posvetim. Pre sam stalno imala razne aktivnosti i prosto se navikao na to, ali sada smo bliži nego ikada. Ovo vreme što provodim sa Milijom je dragoceno i ne može nikako da se vrati – izjavljuje Kostov, koja još nije sigurna da li će imati nastup za Novu godinu.

Ne znam ništa što se tiče Nove godine. Iz ovog aspekta molim boga da se samo ova situacija završi sa koronom. Ne znam ni da li imam zakazan nastup ili nemam. Imam neke ponude, ali o svemu tome menadžeri odlučuju. Na meni je da odlučim da li ću da radim ili ne. Možda se sve smiri do tada i bude bolje – iskreno govori pevačica, koja smatra da su pevači nepravedno napadnuti u javnosti što su održavali nastupe.

Krajem leta pevačica je preležala koronu i iz te borbe izašla kao pobednik. Kako sama kaže, najbitnije je da ljudi shvate da je zdravlje na prvom mestu.

- Shvatila sam da postoje ljudi koji veruju u koronu i koji ne veruju u virus. Rekla sam da ne želim o tome da pričam, jer ko god se o tome oglasim, mnogi me kritikuju. Budim svest, ko želi da veruje neka veruje. Ko ne želi, ne želi. Ljudi su na kraju krajeva shvatili poentu da je zdravlje na prvom mestu i da bez toga ne može ništa. Bitno je da to shvatimo ako već nismo – govori Kostov.

