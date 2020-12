MARIJA KULIĆ U SUZAMA ZBOG MILJANE! ŠOKIRANA ĆERKOM: Ogorčena sam na sve, pitaću je SVAŠTA! Opet idem kod DOKTORA!

Marija Kulić već neko vreme nije u rijaliti programu. Ona je morala da napusti imanje nakon što je njen unuk Željko dobio boginje.

Sada je Marija rekla kako je mališan preležao boginje, a zatim otkrila šta se dešava u porodičnom domu u Nišu.

"U poslednje vreme sam nikako. Željko je preležao boginje. On je super, počeo je da priča po celu rečenicu. On je zlatan, daš mu igračke, on se igra po ceo dan. Tijana i Ana ga uglavnom šetaju. One se odlično snalaze i baš su se obradovale kada je došao. Boginjice kada je bio nije izlazio, a sada kada je sve prošlo, mora da bude na vazduhu, prošeta do tvrđave sa njima, ode do Čaira", rekla je Marija.

"Siniša spava, umoran je, on noću gleda Zadrugu i u ovo vreme uglavnom odmara dok ne počne program. Pita Željko za mamu i vidi je na TV-u kaže: "To je moja mama"; dođe i ljubi televizor. Kada me pita gde je mama, ja kažem da je mama u Beogradu, gde je i on bio u vrtiću. Trudimo se da mu nadomestimo taj nedostatak majke i oca. I moj brat koji ga ćuva tamo, dođe svaki dan i igra se sa njim", dodala je Marija.

Marija je zatim rekla i kako će svašta reći svojoj ćerki Miljani kada se bude vratila u rijaliti program "Zadruga". Onda je Kulićeva odlučila i da se priseti razgovora sa majkom Lazara Čolića Zole, Bosom.

"Katastrofa. Ja sam u sudu na Rumi toliko vikala da su se ljudi okretali, da vide šta se dešava. Kad budem otišla u rijaliti, sve ću im reći. Ogorčena sam, a posebno na Miljanu. Svašta ću joj reći. Od svega što je pričala. Imam milion pitanja za nju. Naravno da sam ljuta. Svi su ljuti i to nije prvi put. Jedva čekam da odem i da im kažem sve što treba i jedno i drugom", rekla je Marija u "Premijeri", pa dodala:

"Nije me zvala Zolina majka. Što bi me ona zvala? S kim ona da razgovara? Znaš šta? Dosadili su mi više! Smučili su mi se više! Koja majka će da bude za tu ljubav? Neradnik, kockar, narkoman... Ne samo ja, nijedna majka ne bi želela da joj takav bude ni sin, ni zet. Nisam ja luda što tako pričam i ovo govorim. Ti misliš da je njegovoj majci lepo što tako govori? Ja sam pričala sa ženom dok su ovde zajedno živeli. Ona je isto kao i ja protiv svega. Kao što ja ne mogu da utičem na Miljanu, tako ni ona žena ne može da utiče na tog konja!"

Zatim se Marija rasplakala i istakla da joj je zbog Miljane narušeno zdravlje, da je zbog nje izgubila živce, ali da se trudi i da to maleni Željko ne primeti dramatične situacije.

"Kada budem otišla i postavila Miljani 30 pitanja, da vidiš da li će imati odgovore na ta pitanja. Ovo ponašanje je prevazišlo sve! Najgore je što ona ponižava! Ja sam pored Miljane izgubila skroz živce, ja više s ljudima ne znam da razgovaram normalno. Trudim se isto da Željko to ne primeti, gledam da se maksimalno posvetim njemu. Kada je u kući neki nemir, ja se trudim da on to ne primeti. Naravno da mi je teško. Evo, kada vi odete, idem opet kod lekara. Sredila sam svoje zdravlje zahvaljujući njoj", rekla je Marija plačući.

