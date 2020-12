VELIKA ISPOVEST ROMANE PANIĆ: Prvi Beograđanin skupo me koštao! Povukla sam se pre 3 godine jer sam htela da postanem MAJKA!

Romana Panić progovorila je o hapšenju i zatvorskim danima u Australiji, gde je sa svojom tadašnjom simpatijom, kako kaže, napravila taj "peh".

"To je bio peh, htela sam da napravim pres konfernciju, teško je odbraniti se od pisanih medija. Pratili su me, borila sam se sa fotografima, pratili su svaki moj korak. Bila je to bombastična priča", govorila je pevačica.

foto: Printscreen

"Desilo se da se tako desilo, takvi su zakoni u toj zemlji, za novinare se ne kajem, ali žao mi je zbog moje publike", govorila je Romana koja je priznala da nije imala sreće u ljubavi, ali da joj je velika želja da postane majka:

"To želim danas, ja sam se zato povukla pre tri godine sa javne scene, ja i dalje ne odustajem. Nisam samotnjak, nisam život dala karijeri... Postoji nada, ona poslednja umire. Razmišljala sam o usvajanju, nije lak potez, ali je to velika stvar, da učiniš nešto tako plemenito."

foto: Printscreen

"Dva meseca sam bila u ustanovi. Imaš normalne uslove za život, sve je bilo čisto, sve je bilo novo. Bila sam sama u ćeliji, kao u Hagu. Imaš svoj krevet, svoj televizor. Bila je tamo još jedna osoba, sve je rešeno i za mene i za njega. Prvi Beograđanin u mom životu, skupo me koštao. Sve je završeno. On ne živi ovde. Neću ponovo ići tamo, moja baza je Beograd. U Australiju nikad ne bih otišla, eventualno na promociju moju knjigu na engleskom, ako me puste tamo. (smeh)", rekla je Romana u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

"Ništa se ne dešava slučajno, i za te najgore stvari postoji razlog. Meni je žao što su moji roditellji prošli kroz tu agoniju. Oni su moji, ja sam njihova, uvek su tu za mene. Iskritikovali su me, ja prihvatila kritiku. Tog momenta sam shvatila da nas Bog stavi u trenutku gde treba", zaključila je pevačica.

Romana je otkrila da se od svoje 15. godine bori sa dijabetesom, ali to nije prihvatila kao bolest:

"Ja nemam nijedan problem, taj dijabetes nije mi uticao ni na šta. Moji doktori su zadivljeni, sa tim se nosim. Želja mi je da dam mladima podršku i podelim svoja iskustva, dam savete kako da žive punim plućima."

