UPLAŠENA SAM ZA SVOJU I BEZBEDNOST SINOVA! TOMU SU PREBILI ZBOG NJE: Panićeva majka u strahu od Nadežde, pevačica joj NE ĆUTI!

Javni rat pevačice Nadežde Biljić sa bivšom svekrvom, majkom Tome Panića, Jasminom Panić ne prestaje.

Jasmina je sada odlučila da priloži i dokaze o pretnjama koje je danas dobila od Nadežde.

"Ja nju više ne mogu da trpim, sve te laži i izmišljotine su strašne. Ona je prva sve ovo pokrenula, počela je da iznosi uvrede javno i da me spominje, da me meša u sve to. To što ona priča nema veze s mozgom. Ne znam kako može da izjavi da je moj sin zaljubljen u mene, to je bolesno. Ja uopšte nemam neki veliki uticaj na Tomu, on mene za mnoge stvari u životu nije poslušao... Nadežda je samo bolesno ljubomorna na mene, a ja ne znam zbog čega. Ona mene tako da spaja sa mojim detetom, to je nešto najbednije", počinje priču Tomina majka i otkriva detalje incidenta sa slave kod Nadeždinih prijatelja, kad je on nju ošamario, nakon čega je, po Jasmininim rečima, pretučen u toj kući.

foto: Printscreen/Premijera

"To za šamar na slavi je istina, znam to. Nadežda me je zvala, ja sam tada dobila slike mog pretučenog sina. Oba oka su mu bila zatvorena. U toj kući njenih prijatelja on je bio pretučen zbog tog šamara. Dva momka, njeni prijatelji skočili su na Tomu tada i prebili ga. On je meni rekao tada joj je opalio šamar, jer mu je rekla: ''Je*ala te mama''. Nije samo Toma takav, i moj stariji sin je takav. Nisu samo moja deca takva, jednostavno takvi su sinovi. Ja sam im rekla da nikad ne smeju da reaguju tako, čak ni i ako me neko uvredi ili opsuje. Moj sin je za mene divan sin i niko ne može tu ljubav prema mojoj deci da poruši", rekla je Jasmina i progovorila o pretnjama zbog kojih će angažovati advokata.

"Nadežda mi je danas nakon emisije poslala nove pretnje i odlučila sam da ih priložim, jer sam uplašena za svoju i za bezbednost svojih sinova. Kako da drugačije shvatim njene ove njene reči: ''Suze mog oca tebi i tvojim sinovima nikad neću oprostiti i mojih 48 kilograma, kao i tvoje laži i iskorišćavanje moje majke da me blatiš javno. Zapamtićete me svi! Samo me spomeni još jednom negde. Zapamtićeš me i ti i tvoji sinovi!", rekla je Jasmina.

foto: Printscreen

"Ovo nije prvi put da mi preti. Sve ja imam i čuvam kao dokaz. Ovo su otvorene pretnje i ovih dana ću da angažujem advokata, bez obzira što je ona majka mog unučeta, ne dam ovako da se ponaša i da nas gazi!", poručila je bivša Nadeždina svekrva.

"To za 'rent a car' je čista laž. Oni su zbog sebe iznajmljivali automobile, oni su hteli da uzmu kuče, a ne ja, kola su za njih uzeta. Ona je zaboravila da kad je došla kod nas prvi put nije imala ni pantalone, ja sam joj dala haljinu i veš. Sve je to zaboravila, ja dinar njen nisam videla. Nikakvu korist od nje novčanu nisam imala. Čak je jednom uzela moju kaznu, zbog pojasa i nisu je platili. Pa je meni stiglo da platim duplo. Nikad mi ništa nije dala. Na rate sam plaćala kaznu. Ja sam se uzajmila i dala joj da se vrati kući, jer nije imala novac, a kaže njen dinar... Kada mi je ona dala, kada na početku nije imala? Sramota i velika laž. Oni su ručali, ja nisam... Rekla sam da nisam gladna... Da li se zapitala tada zašto nisam ručala, a možda sam bila gladna... Nudili su, ali nisam želela da ih bacam u trošak... Zaboravlja ona mnogo toga i koliko sam bila uz nju i to me baš boli, jer napada mene bez razloga... Puna je mržnje", rekla je Jasmina o Nadeždinim navodima da su je ona i njen sin Toma finansijski iskorišćavali.

"Meni je svega dosta, što se mene tiče mogu i da se pomire, kad on izađe iz rijalitija, samo što dalje od mene, ja nju ne želim više da vidim u životu! Ne zanima me da li će se oni pomiriti kad on izađe ili ne, samo ne želim više nikada ni da je sretnem bilo gde", poručila je za kraj razgovora Jasmina Panić.

Nadežda na ovo nije želela da ćuti, pa se još jednom obratila Panićima na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Pink

Kurir