TANJA OPTUŽILA DUŠANA DA JE MANIPULATOR: Zbog Dušanove igre moja borba je pala u vodu!

Tanja Savić i dalje vodi bitku sa suprugom Dušanom Jovančevićem, koji je nedavno u javnost dostavio navodne prepiske s njom, u kojima mu je pevačica pisala "da ga voli i da jedva čeka da ih sve vidi i zagrli".

Zvezda "Granda" nije izričito komentarisala da li su te poruke zaista njene ili joj je muž smestio, ali je nagovestila da nije sve kako on tvrdi. Kaže i da su te prepiske srušile sve za šta se borila mesecima, te da su mnogi ljudi zbog Dušanove igre izgubili poverenje u nju.

- Ne znam kako da objasnim ljudima da veruju meni. Iz poštovanja prema meni, mediji ne bi trebalo da objavljuju Dušanovu priču u prvi plan i da meni narušavaju ime. Sve ovo što sam radila godinama, borba od aprila, kao da je palo u vodu - počela je Tanja za "Grand magazin" i dodala da je njen suprug veliki manipulator.

- Sve to je zato što je Dušan dao sebi za pravo da komentariše naše prepiske, kojih da li je bilo ili nije. Ali uspeo je nekako da izmanipuliše javnost. To je neverovatno kakvu moć manipulisanja čovek ima. Ja sam primer te dugogodišnje manipulacije - kaže Savićeva za "Grand magazin". Tanja otkriva i da je zbog njega svoj život skroz zapustila i da se odrekla porodice. - Bila sam s njim 12 godina i toliko me je izmanipulisao da sam se skoro odrekla i roditelja i sestre. Daleko od toga da ja nisam bila svesna šta radim. Živela sam s njim i bila sam toliko okrenuta ka njemu, uspeo je da me izoluje od svih. Zagazite toliko duboko u te neke probleme, ne vidite, mislite da tako treba. Mislim da trenutno ne postoji mogućnost da odem u Australiju zbog kovida, letova, ali uskoro počinje suđenje - završava Tanja.

