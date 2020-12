TRUDNA TAMARA ĐURIĆ OBJAVILA SNIMAK PA ZBUNILA FANOVE! Provocirala u izazovnom kupaćem, a svi se pitaju GDE JOJ JE STOMAK! (VIDEO)

Tamara Đurić uživa u trudnoći, a sada je na svom Instagram profilu novim video snimkom zbunila sve svoje pratioce.

Naime, o Tamarinoj trudnoći mnogo se spekulisalo. U julu ove godine je izjavila da je imala pobačaj posle preležane korone, samo nekoliko dana nakon što je saznala pol bebe, a potom mesec dana kasnije je ponovo objavila da je trudna i da sa verenikom Nikola čeka devojčicu.

Međutim, brojne njene pratioce zbunila je objava na njenom Instagram profilu na kojoj u kupatilu pozira u provokativnom kupaćem i sve se vidi - ali stomak baš i ne, pa su se mnogi zapitali šta se desilo.

Bivša rijaliti učesnica otkrila je nedavno otkrila kako je izgledalo kada su saznali pol deteta, te je se iznenadila kada je rekla koje ime će dati bebi.

"Moj verenik je želeo da bude dečak, ali ja sam baš želela devojčicu. Radili smo test i pokazalo se da je devojčica. Bila sam presrećna, a on se nije oduševio. Daću joj ime po sebi - Tamara. Znam da se po živima ne daje ime, ali ja bih želela da se moja devojčica zove kao ja. To sam želela još kao mala, ovo nije sad ideja. Imam tu ideju već poslednjih 15 godina. Tako da sam sigurna da nisam pogrešila, uopšte nisam imala dilemu. Govorili su mi da ne može tako, koliko god da može - ne može, ja sam tako odlučila. I to će tako biti", ispričala je ona u emisiji "Premijera".

