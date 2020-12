ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Bela zapalila hotel pa platila štetu, a Crna lepotica dobila batine zbog Moćnika

Zdravo, dragi moji, sve mi je teže da svake nedelje napišem ovu kolumnu, ne zato što materijala nedostaje, već jer je u moru loših vesti i događaja nekako izlišno govoriti o tračevima i skandalima. Ali znam da vi to volite, pa mi je dovoljno da se motivišem i pokrenem.

Ovaj put počećemo od Bele, pevačice koja je dugo na sceni i važi za jednu od najpopularnijih. To znači da zarađuje i dosta love, obezbedila je sebe do kraja života punom slamaricom i nekretninama, ali... Jedna moja prijateljica, koja poznaje Belu dugo, kaže da je ona opsednuta time da će opet postati siromašna i zato štedi do te mere da je to postalo nenormalno. Garderobu kupuje u kineskim radnjama, sama sebi sređuje frizuru da ne bi plaćala stručnjaka, a jede najjeftiniju hranu. Kad putuje u inostranstvo, ne pada joj na pamet da ode negde u restoran, već kupi paštetu i jede je s hlebom u hotelskoj sobi. Jednom je napravila požar kad je u tiganju zagrevala hleb, pa ju je to skupo koštalo. Morala je da plati kaznu zbog izazivanja požara i štete, ali ni tad se nije opametila.

Pevačica koju ćemo zvati Patuljak je skroz odlepila za novim frajerom, iako je jasno da ništa nema od te ljubavi. Inače je uvek takva bila kad su muškarci u pitanju. Sećam se jedne priče kad se Patuljak zaljubila u svog kolegu s kojim je nekada nastupala. Čovek je bio oženjen i nije mu padalo na pamet da ostavi porodicu zbog nje, ali se ona nadala da će se to desiti. Od te nesrećne ljubavi se jedva oporavila, trebalo je nekoliko godina da prođe da bi se vratila u normalu.

Crna lepotica, tako ćemo zvati svestranu umetnicu, i danas je prelepa, mada je već u ozbiljnim godinama. O njoj bi mogao ceo roman da se napiše, bio bi to bestseler sigurno. Sad se pravi fina i glumi damu, a nekad je radila na sat. U zenitu karijere imala je najskuplju tarifu, a jedan od redovnih klijenata bio joj je i tadašnji Moćnik. Zahvaljujući toj aferi, imala je otvorena vrata svuda, ali nije to dugo trajalo jer je njegova žena Opasnica namirisala nevolju i sredila stvar, onako kako je samo ona to znala. Priča se da Crna lepotica nekoliko meseci nije mogla da proviri iz kuće koliko je bila modra i natečena od batina koje je dobila.

Nisam vam rekla da Pijana opet ima novog dečka. Kažu mi da je čovek normalan i na mestu, videćemo koliko će to potrajati. Toliko od mene.

