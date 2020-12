USPEH SE NE PRAŠTA, DOŠLO JE MOJIH 5 MINUTA! Žena od sultana progovorila o SUJETI na estradi, pa otkrila i šta je URADILA NA SEBI!

Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, nedavno je stekla popularnost zahvaljujući pesmu "Žena od sultana".

Svoju karijeru je započela 2013. godine u takmičenju "Zvezde granda", i tada nije bila poznata javnosti, a sada se prisetila kako je to tada izgledalo.

- Ja sam već tada došla do superfinala i potpisala ugovor sa Grandom, koji je u međuvremenu raskinut. Što se tiče tog perioda ja stvarno imam samo lepa sećanja. To je bilo divno iskustvo. Bila sam mlada i neke stvari možda nisam toliko ozbiljno shvatala, ali danas kada vidim te snimke, stvarno mi je drago što sam bila deo tako velikog projekta. Možda tada nije bilo pravo vreme za mene, ali evo sada je došlo mojih pet minuta - počinje Tijana.

Mlada pevačica je popularnost stekla preko noći. Kako kaže, do sada nije osetila sujetu i ljubomoru ostalih kolega, mada je sigurna da zavist među poznatima postoji.

- Uspeh se ne prašta. Meni su sve kolege i kolegice čestitale na pesmi, mnogi je pevaju na svojim nastupima što je za mene velika stvar, ali sigurna sam da ima i ljubomore i sujete, ali ti niko to nikada neće u lice reći - govori ona.

Tijana je potom progovorila i o svom fizičkom izgledu.

- Do sada sam uradila korekcije koje sam želela i ne planiram u skorije vreme da bilo šta menjam. Imponuje mi svaki kompliment, naravno, kao i svakoj ženi. Svesna sam svog izgleda i to me psihički ojačava. Imam odgovornost prema publici da zadržim dobar izgled, a to mi malo teže ide jer sam veliki gurman, posebno volim testo - otkriva Tijana, a osvrnula se i na svoj emotivni status.

- Srećna sam. Slobodna sam, nisam u vezi, ali sam jako srećna. Za sada su mi prioritet nova pesma i karijera. Očekujem i nadam se da će ova korona što pre proći i da svi možemo najnormalnije da se vratimo poslu i svakodnevnim aktivnostima - zaključila je.

