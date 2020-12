TRUDNA TAMARA ĐURIĆ POZVALA SESTRU I REKLA JOJ DA JE MUŽ VARA! Ona nije mogla da se suzdrži pa joj poručila: Šutni tog KLOŠARA!

Tamara Đurić odlučila je da se našali sa svojom sestrom Aleksandrom, pa ju je pozvala i saopštila joj je da je nahvatala partnera na delu sa drugom.

Iako je starleta u devetom mesecu trudnoće, ona je odlučila da se našali sa svojom sestrom i “slaže” kako ju je dečko Nikola prevario, samo kako bi videla njenu reakciju.

"Gde si mala. Smorila sam se, Nikola je danas doveo do salona i otišao po neku devojku, po neku plavušu. Sigurna sam u to. On je mene ostavio i otišao sa njom", rekla je trudna Tamara Đurić, a njena sestra joj je na to odgovorila:

"Klošar, šutni ga. Što si se udala. Ne znam šta da ti kažem, ti treba da se porodiš i da nastaviš život normalno."

Podsetimo, bivša rijaliti učesnica otkrila je kako je izgledalo kada su saznali pol deteta, te je se iznenadila kada je rekla koje ime će dati bebi.

"Moj verenik je želeo da bude dečak, ali ja sam baš želela devojčicu. Radili smo test i pokazalo se da je devojčica. Bila sam presrećna, a on se nije oduševio. Daću joj ime po sebi - Tamara. Znam da se po živima ne daje ime, ali ja bih želela da se moja devojčica zove kao ja. To sam želela još kao mala, ovo nije sad ideja. Imam tu ideju već poslednjih 15 godina. Tako da sam sigurna da nisam pogrešila, uopšte nisam imala dilemu. Govorili su mi da ne može tako, koliko god da može - ne može, ja sam tako odlučila. I to će tako biti", ispričala je ona u emisiji "Premijera".

