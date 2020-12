NADA OBRIĆ POBEDILA RAK 4. PUT! Pevačica podelila lepe vesti: Sve terapije su GOTOVE, borim se!

Pevačici Nadi Obrić u junu ove godine vratio se rak bešike po četvrti put, iako se operisala i išla na terapije. Zbog toga je ponovo morala na operaciju, nakon koje su usledile hemioterapije.

Nada se operisala u Austriji, u Beču, gde je o njoj brinula ćerka Itana Pavićević, koja tamo živi i koja ju je odvela kod najboljih lekara na jednu privatnu kliniku.

Prošle godine takođe je operisala kancer, tada u KBC „Bežanijska kosa”, a pošto je na vreme ustanovila da se on još jednom vratio, uspela je da bude mirna nepunih godinu dana, sve do juna 2020.

foto: Printscreen/Magazin In

Ona je sada potvrdila da je pobedila ovu borbu i otkrila kako se sada oseća.

– Ide nabolje, ide nabolje, hvala Bogu. Oporavak teče sporije nego što sam htela i mislila, ali ide nabolje, borim se. Ja mislim da ću za nekih 10-15 dana potpuno doći sebi – rekla je Nada i dodala:

– Sve terapije su gotove. Sad slede kontrole, ali to je nešto što će me pratiti celog života i to nije ništa strašno.

Pevačica se dodatno pazi i zbog koronavirusa, koji bi zbog njenog zdravstvenog stanja mogao da bude veoma opasan po nju.

– Čuvam se korone. Moram da se čuvam po svaku cenu. Ja sam ne među osetljivim, nego među najosetljivijim ljudima. Ne viđam se ni sa kim. Živim na oprezu. Čak i deca moja kad dođu, sa maskama smo unutra. Ja masku, oni masku. Borimo se, ali tako nam je svima. Proći će. Sve prođe, pa će i ovo proći – zaključila je pevačica.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/24sedam

Kurir